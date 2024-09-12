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TİGEM 15 safkan Arap koşu tayı satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 15 safkan Arap koşu tayı satışı gerçekleştirecek.

Haber Merkezi
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TİGEM 15 safkan Arap koşu tayı satacak
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre, 15 safkan Arap koşu tayı tek tek açık artırma usulüyle satılacak.

İhale, 22 Ekim saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda, Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. Geçici teminat tutarı tay başına 200 bin lira olarak belirlendi.

İhale şartnamesi, TİGEM ve işletmelerinde görülebilecek.

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