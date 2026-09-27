TİGEM 15 safkan Arap koşu tayı satacak
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 15 safkan elit Arap koşu tayının satışını yapacak.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre tayların satışı, hibrit model kapsamında açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.
İhale, 20 Ekim saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak.
İhalede, 15 erkek safkan elit Arap koşu tayı tek tek satılacak.
Müşteriler, tayların özelliklerini belirten katalogları, TİGEM'in internet sitesinden veya sisteme kaydolarak "https://e-taysatis.tigem.gov.tr" adresinden temin edebilecek.