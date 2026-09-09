TİGEM 17 safkan Arap koşu tayı satacak

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İşletmenin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 10 dişi ve 7 erkek safkan Arap koşu tayının satışı, elektronik ihale usulüyle gerçekleştirilecek. 21 Eylül'de başlayıp 25 Eylül'de sona erecek ihale, "https://e-taysatis.tigem.gov.tr" internet adresinden yapılacak.

Müşteriler, tayların özelliklerine TİGEM'in internet sayfasından veya sisteme kaydolarak elektronik satış platformundan ulaşabilecek. Taylar, ihale tarihinden bir hafta önce başlamak üzere ihale gününe kadar işletmede görülebilecek.

e-Tay Satış Platformu üzerinden ihaleye katılmak isteyen müşterilerin, sisteme kayıt işlemlerini ilan edilen sürede eksiksiz olarak tamamlaması, TİGEM tarafından onaylanmış kullanıcı statüsünde bulunması gerekiyor.