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TİGEM, 1800 baş reforme erkek kuzu satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 1800 reforme erkek kuzuyu satmak için ihale açtı.

Haber Merkezi
AA
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TİGEM, 1800 baş reforme erkek kuzu satacak
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Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre işletme, yetiştirdiği Bafra ırkı 1800 reforme erkek kuzuyu 6 parti halinde canlı kilogram üzerinden açık artırma usulüyle satacak.

İhale, 4 Ağustos Salı günü saat 14.00'te işletmede yapılacak.

İhalede toplam muhammen tutar 22 milyon 116 bin lira, geçici teminat tutarı da 1 milyon 105 bin 800 lira olarak belirlendi.

İhaleye ait şartname, TİGEM'de ve "https://www.tigem.gov.tr" adresinde veya işletmede görülebilecek.

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