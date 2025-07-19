TİGEM 2 bin adet kuzu satacak
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 2 bin reforme erkek kuzuyu satmak üzere ihale açtı.
Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi Bafra ırkı reforme 2 bin erkek kuzu partiler halinde canlı ağırlığı üzerinden satılacak.
İhale, açık artırma usulüyle 25 Temmuz'da işletmenin toplantı salonunda yapılacak. İhale şartnamesi, Ankara'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve "www.tigem.gov.tr" adresinde görülebilecek.