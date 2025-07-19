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TİGEM 2 bin adet kuzu satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 2 bin reforme erkek kuzuyu satmak üzere ihale açtı.

Haber Merkezi
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TİGEM 2 bin adet kuzu satacak
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Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi Bafra ırkı reforme 2 bin erkek kuzu partiler halinde canlı ağırlığı üzerinden satılacak.

İhale, açık artırma usulüyle 25 Temmuz'da işletmenin toplantı salonunda yapılacak. İhale şartnamesi, Ankara'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve "www.tigem.gov.tr" adresinde görülebilecek.

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