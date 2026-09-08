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TİGEM 20 bin kilogram karkas sığır eti satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Koçaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü, mecburi kesime tabi tutulan hayvanlardan 6 ay süreyle istihsal edilecek 20 bin kilogram karkas sığır etinin satışını yapacak.

Haber Merkezi
AA
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TİGEM 20 bin kilogram karkas sığır eti satacak
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İşletmenin Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre karkasların satışı bir parti halinde, kapalı zarf teklif alma usulüyle gerçekleştirilecek.

İhale, 16 Eylül saat 14.00'te işletme merkezinde Alım Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. İhalede muhammen fiyat kilogram başına 400 lira, muhammen tutar 8 milyon lira ve geçici teminat 400 bin lira olarak belirlendi.

İhaleyle ilgili şartname TİGEM'in Ankara'daki adresinde, işletmede ve TİGEM'in internet sitesinde "İhaleler" bölümünde görülebilecek.

Öte yandan, TİGEM Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü de 1687 ton hububat sapının balyalanması, yüklenmesi, taşınması ve istiflenmesi için hizmet alımı ihalesi düzenleyecek.

İhale, 14 Eylül saat 12.00'de işletmenin toplantı salonunda gerçekleştirilecek. İhalede istekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek.

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