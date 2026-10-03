TİGEM 225,4 ton yağlık ayçiçeği satacak
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 225 bin 360 kilogram yağlık ayçiçeği satışı yapacak.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
TİGEM'in Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Sultansuyu Tarım İşletmeleri Müdürlüğü, 2026 yılı istihsali 225 bin 360 kilogram yağlık ayçiçeğini bir parti halinde açık artırma usulüyle satacak.
Muhammen bedelin kilogram başına 33 lira olduğu ihale, 20 Ekim'de yapılacak.