  3. TİGEM 3 bin 200 reforme küçükbaş hayvan satacak
TİGEM 3 bin 200 reforme küçükbaş hayvan satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 3 bin 200 reforme küçükbaş hayvan satmak üzere ihale açtı.

TİGEM 3 bin 200 reforme küçükbaş hayvan satacak
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TİGEM Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi 2 bin 300 erkek, 400 dişi kuzu ve 500 koyun olmak üzere 3 bin 200 küçükbaş hayvan, canlı ağırlıkları üzerinden partiler halinde satılacak.

İhale, açık artırma usulüyle 2 Ekim saat 14.00'te işletmenin idare binasında yapılacak.

