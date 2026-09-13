  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TİGEM 3 bin 50 reforme küçükbaş hayvan satacak
Takip Et

TİGEM 3 bin 50 reforme küçükbaş hayvan satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 3 bin 50 reforme küçükbaş hayvan satmak üzere ihale açtı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
TİGEM 3 bin 50 reforme küçükbaş hayvan satacak
Takip Et

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, işletme yetiştirmesi 300 baş Kangal Akkaraman koyun, 2 bin 600 baş Kangal Akkaraman erkek kuzu ve 150 baş Kangal Akkaraman dişi kuzu, canlı ağırlık üzerinden 15 parti halinde açık artırma usulü satılacak.

İhale, 24 Eylül saat 14.00'te müdürlüğün Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda açık artırma ile yapılacak.

İhale şartnamesi, "www.tigem.gov.tr" adresinde "pazarlama ihaleleri" bölümünde görülebilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 13 Eylül Sakarya Zaferi’nin 105. yıl dönümü mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 13 Eylül Sakarya Zaferi’nin 105. yıl dönümü mesajıGündem
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepkiAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepkiGündem