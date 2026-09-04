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TİGEM 3 bin 80 reforme küçükbaş hayvan satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 3 bin 80 reforme Morkaraman ırkı küçükbaş hayvan satmak üzere ihale açtı.

Haber Merkezi
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TİGEM 3 bin 80 reforme küçükbaş hayvan satacak
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Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait 3 bin 80 reforme Morkaraman ırkı küçükbaş, açık artırma usulüyle 15 parti halinde satılacak.

İhale, 14 Eylül saat 14.00'te müdürlüğün Alım-satım ve İhale Komisyonu huzurunda açık artırma ile yapılacak.

İhale şartnamesi, "www.tigem.gov.tr" adresinde "pazarlama ihaleleri" bölümünde görülebilecek.