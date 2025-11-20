TİGEM, 300 reforme küçükbaş hayvan satacak

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 100 erkek ve 200 dişi olmak üzere 300 reforme küçükbaş, iki parti halinde açık artırma usulüyle satılacak.

İhale, 1 Aralık Pazartesi günü işletmenin Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

İhale şartnamesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde, işletmede ve "www.tigem.gov.tr" adresinde görülebilecek.