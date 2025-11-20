  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TİGEM, 300 reforme küçükbaş hayvan satacak
Takip Et

TİGEM, 300 reforme küçükbaş hayvan satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 300 reforme küçükbaş hayvan satmak üzere ihale açtı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TİGEM, 300 reforme küçükbaş hayvan satacak
Takip Et

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 100 erkek ve 200 dişi olmak üzere 300 reforme küçükbaş, iki parti halinde açık artırma usulüyle satılacak.

İhale, 1 Aralık Pazartesi günü işletmenin Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

İhale şartnamesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde, işletmede ve "www.tigem.gov.tr" adresinde görülebilecek.

Ekonomi
Bakan Kacır'dan Alman otomotiv şirketlerine Türkiye'ye yatırım çağrısı
Bakan Kacır'dan Alman otomotiv şirketlerine Türkiye'ye yatırım çağrısı
ABD'de ikinci el konut satışları ekimde arttı
ABD'de ikinci el konut satışları ekimde arttı
Cleveland Fed Başkanı'ndan enflasyon uyarısı: Faiz indirimi hedefin üzerinde enflasyon süresini uzatabilir
Cleveland Fed Başkanı'ndan enflasyon uyarısı
Rusya: Avrupa, Rus gazını bırakarak 1,4 trilyon dolar kaybetti
Rusya: Avrupa, Rus gazını bırakarak 1,4 trilyon dolar kaybetti
Merkezi yönetim brüt borç stoku 13 trilyon 172 milyar lira oldu
Merkezi yönetim brüt borç stoku 13 trilyon 172 milyar lira oldu
Hazine alacakları ekim sonu itibarıyla 33,8 milyar lira oldu
Hazine alacakları ekim sonu itibarıyla 33,8 milyar lira oldu