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TİGEM 350 küçükbaş hayvan satacak!

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 350 küçükbaş hayvan satmak üzere ihale açtı.

Haber Merkezi
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TİGEM 350 küçükbaş hayvan satacak!
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Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi 200 baş reforme koç ve erkek toklu ile 150 baş reforme koyun canlı ağırlıkları üzerinden iki parti halinde satılacak.

Alım-satım ihale komisyonu huzurunda olacak

350 baş hayvanın açık artırma usulüyle satılacağı ihale, 6 Mart saat 11.00'de Alım–Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

İhalede muhammen bedel toplamı 3 milyon 560 bin 500 lira, geçici teminat toplamı da 178 bin 25 lira olarak belirlendi.

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