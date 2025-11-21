  1. Ekonomim
  TİGEM 5 bin 150 reforme küçükbaş hayvan satacak
TİGEM 5 bin 150 reforme küçükbaş hayvan satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 5 bin 150 reforme küçükbaş hayvan satmak üzere ihale açtı.

TİGEM 5 bin 150 reforme küçükbaş hayvan satacak
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi 4 bin 250 erkek ve 800 dişi kuzu ile 100 dişi toklu koyun olmak üzere 5 bin 150 Anadolu Merinosu cinsi küçükbaş hayvan, canlı ağırlıkları üzerinden partiler halinde satılacak.

İhale, açık artırma usulüyle 2 Aralık'ta saat 14.00'te işletmenin idare binasında yapılacak.

İhale dokümanı "https://www.tigem.gov.tr" adresinde veya işletmede görülebilecek.

