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TİGEM 50 damızlık inek ile 50 damızlık gebe düve satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü, Jersey ırkı 50 damızlık inek ile 50 damızlık gebe düvenin satışı için ihale düzenleyecek.

Haber Merkezi
AA
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TİGEM 50 damızlık inek ile 50 damızlık gebe düve satacak
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Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, elektronik ortamda gerçekleştirilecek ihale, 28 Eylül-2 Ekim tarihlerinde, 48 parti halinde yapılacak.

Damızlık gebe düve ihalesinde muhammen bedel 230 bin lira, damızlık inek ihalesinde 220 bin lira olarak belirlendi.

Kullanıcı hesabı e-Damızlık satış platformu yetkililerince aktifleştirilmeden teklif verme işlemi gerçekleştirilemeyecek.

Söz konusu satış platformu üzerinden, https://e-damizliksatis.tigem.gov.tr adresinden teklif verilebilecek.

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