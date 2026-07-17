TİGEM 60 bin kilogram merinos yapağı satacak

İşletmenin Resmi Gazete'deki ihale ilanına göre, 60 bin kilogram yapağının satışı bir parti halinde açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Muhammen fiyat kilogram başına 50 lira, muhammen tutar 3 milyon lira ve geçici teminat 150 bin lira olarak belirlenen ihale, 28 Temmuz Salı günü saat 14.00'te işletmenin Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

Birinci ihaleye gelen olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde, pazarlık usulüyle satış gerçekleştirilecek.

Geçici teminatın yüzde 5'i ve kati teminatın ihale tutarının yüzde 10'u olduğu ihalenin dokümanı, "https://www.tigem.gov.tr" internet adresinde veya işletmede görülebilecek.