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TİGEM 60 bin kilogram yapağı satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2026 yılı istihsali 60 bin kilogram yapağının satışını yapacak.

Haber Merkezi
AA
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TİGEM 60 bin kilogram yapağı satacak
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İşletmenin Resmi Gazete'deki ihale ilanına göre, 60 bin kilogram yapağının satışı bir parti halinde açık artırma usulüyle yapılacak.

İhalede muhammen bedel kilogram başına 23,5 lira olarak belirlendi.

İhale, 16 Haziran Salı günü saat 14.00'te işletmenin Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

Geçici teminatın yüzde 5 ve kati teminatın ihale tutarının yüzde 10'u olduğu ihalenin şartnamesi, Genel Müdürlüğün Ticaret ve Satın Alma Daire Başkanlığı'nda, "https://www.tigem.gov.tr" adresinde veya işletmede görülebilecek.

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