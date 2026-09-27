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TİGEM, 600 reforme erkek kuzu satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 600 reforme erkek kuzunun 4 parti halinde açık artırma usulüyle satışını yapacak.

Haber Merkezi
AA
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TİGEM, 600 reforme erkek kuzu satacak
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre işletme, yetiştirdiği erkek kuzuları canlı ağılıkları üzerinden satacak.

Bu kapsamda, 540'ı merinos ırkı olmak üzere 600 reforme erkek kuzunun satışı, 4 parti halinde açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

İhale, 2 Ekim Cuma günü saat 14.00'te işletmenin Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

İhaleye ait şartname, ücretsiz olarak TİGEM Ticaret Daire Başkanlığı'nda, "https://www.tigem.gov.tr" adresinde veya işletmede görülebilecek.

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