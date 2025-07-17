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TİGEM, Dalaman'daki iki tarım dışı araziyi kiraya verecek

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü, iki tarım dışı araziyi ticari faaliyetlerde kullanılması amacıyla 5 yıl süreyle kiralayacak.

Haber Merkezi
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TİGEM, Dalaman'daki iki tarım dışı araziyi kiraya verecek
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün kiralamaya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, işletmenin Dalaman'daki 5 bin metrekare ve 1300 metrekare olan iki tarım dışı arazisi, ekonomiye kazandırılması, istihdam oluşturulması ve ticari faaliyetlerde kullanılması amacıyla 5 yıl süreyle kiraya verilecek.

Kapalı zarfla teklif alma usulüyle gerçekleştirilecek ihale, 29 Temmuz saat 14.00'te işletmenin Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

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