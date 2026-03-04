  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TİGEM fıstık çamı kozalağı satacak
Takip Et

TİGEM fıstık çamı kozalağı satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2026 yılı istihsali tahmini olan 5 bin kilogram fıstık çamı kozalağını tek parti halinde açık artırma usulüyle satışa çıkardı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TİGEM fıstık çamı kozalağı satacak
Takip Et

TİGEM'in ihaleye ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 2026 yılı istihsali tahmini 5 bin kilogram fıstık çamı kozalağı, toplama işi müşteriye ait olmak üzere götürü olarak tek parti halinde açık artırma usulüyle ihale edilecek.

İhale, 16 Mart saat 11.00'de işletme merkezinde Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. İhalede muhammen bedel kilogram başına 20 lira, toplam muhammen tutarı 100 bin lira olarak belirlendi.

İhaleye ilişkin şartname TİGEM'in "https://www.tigem.gov.tr" internet adresinde veya işletmede görülebilecek.

Akış GYO'dan temettü kararı: 1,1 milyar TL kar payı dağıtacakAkış GYO'dan temettü kararı: 1,1 milyar TL kar payı dağıtacakBorsa Haberleri
İlk kez işe girecek gençlerin maaşı devletten! 228 milyar TL kaynak ayrıldıİlk kez işe girecek gençlerin maaşı devletten! 228 milyar TL kaynak ayrıldıEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 4 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 4 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
İddia | Hamaney saldırısının istihbaratını Trump’a Netanyahu verdiİddia | Hamaney saldırısının istihbaratını Trump’a Netanyahu verdiDünya

 