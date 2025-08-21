  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TİGEM tay ihalesinden 25,2 milyon lira gelir elde etti
Takip Et

TİGEM tay ihalesinden 25,2 milyon lira gelir elde etti

TİGEM’in Karacabey’de düzenlediği ihalede 69 Arap koşu tayından 58’i satılarak toplam 25 milyon 225 bin lira gelir elde edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TİGEM tay ihalesinden 25,2 milyon lira gelir elde etti
Takip Et

Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde düzenlenen ihalede, 69 Arap koşu tayı açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

İhalede "Zergüzüm Tay" adlı erkek tay, e-satış yöntemiyle 1 milyon 370 bin liraya alıcı buldu.

Bu tayı 1 milyon 320 bin lira bedelle "Güneşçeker" adlı dişi tay ve 1 milyon 190 bin ile "Kestel Yiğidi" adlı erkek tay takip etti.

11 tay alıcı bulamazken satışı yapılan 58 taydan 25 milyon 225 bin lira gelir elde edildi.

Doğanlar Mobilya'da üst yönetim değişikliğiDoğanlar Mobilya'da üst yönetim değişikliğiŞirket Haberleri

 

Hazine dolar cinsi tahvil ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirdiHazine dolar cinsi tahvil ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirdiFinans

 

Ekonomi
İsviçre'den altın ithalatında dengeler değişti! Türkiye düşüşte, ABD ve Hindistan yükselişte
İsviçre'den altın ithalatında dengeler değişti! Türkiye düşüşte, ABD ve Hindistan yükselişte
DMM marketlerde 'Cumhur reyonu' kurulacağına yönelik haberleri yalanladı
'Cumhur reyonu' kurulacağına yönelik haberler yalanlandı
Reel sektörün net döviz açığı arttı
Reel sektörün net döviz açığı arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı
Vatandaşın döviz mevduatı 1,44 milyar dolar azaldı
Vatandaşın döviz mevduatı 1,44 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor