TİGEM'den 27 milyon liralık satış

TİGEM, Karacabey’de düzenlenen e-satış ihalesinde 51 tayı 27,75 milyon liraya sattı.

Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde düzenlenen ihalede, 59 Arap koşu tayı açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

E-satış ile yapılan ihalede "Ergüneş" adlı erkek tay Şemsettin Toydemir tarafından 2 milyon 650 bin liraya alındı.

Bu tayı, 2 milyon 250 bin lira bedelle "Keremnur" isimli erkek tay ve 2 milyon 50 bin lirayla da "Dev Yürek" adlı erkek tay takip etti.

Satışı gerçekleştirilen 51 tayda 27 milyon 750 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.

