TİM açıkladı: İhracat talebi kritik eşiğin altında

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Mart 2026 İhracat Pazar Monitörü verilerine göre, ihracat talep koşullarını ve pazar dayanıklılığını ölçen her iki ana endeks de uzun dönem ortalamasının altına geriledi.

İhracat Talep Endeksi, Mart 2026'da aylık bazda yüzde 0,9 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalışla 98,8 seviyesine indi. Yılbaşına göre değişim ise yüzde 2,0 gerileme olarak gerçekleşti. TİM, işsizlik, enflasyon ve sanayi üretiminde kısmi iyileşmeler kaydedilmesine karşın iş güveni ve tüketici güvenindeki gerilemeler nedeniyle endeksin uzun dönem ortalamasının altına düştüğünü bildirdi.

Pazar Dayanıklılık Endeksi ise daha belirgin bir düşüş kaydetti. Endeks, Mart 2026'da aylık bazda yüzde 3,1, yıllık bazda yüzde 1,4 gerileyerek 96,6 seviyesine indi; yılbaşına göre düşüş yüzde 2,9 oldu. TİM, küresel jeopolitik risklerdeki önemli artış ve ihracat talep endeksinin uzun vadeli ortalamasının altına gerilemesinin ihraç pazarları genelinde dayanıklılığı olumsuz etkilediğini açıkladı.

Sektör bazında İhracat Talep Endeksi incelendiğinde, Gemi, Yat ve Hizmetleri sektörü yılbaşına göre yüzde 9,4 ile en sert gerilemeyi yaşarken, Savunma ve Havacılık yüzde 4,0, Elektrik ve Elektronik ile Kuru Meyve ve Mamulleri sektörleri yüzde 2,5 ve yüzde 2,3 oranında geriledi. Öte yandan Halı sektörü 100,4 seviyesiyle uzun dönem ortalamasının üzerindeki sınırlı sayıdaki sektörlerden biri olurken, Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar ile Tütün sektörleri de sırasıyla 100,1 değerini korudu.

Pazar Dayanıklılık Endeksi'nde ise en sert düşüşler Halı (aylık yüzde 6,7), Savunma ve Havacılık (aylık yüzde 6,6) ile Çimento, Cam ve Seramik Toprak Ürünleri (aylık yüzde 5,2) sektörlerinde görüldü. Bu endekste hiçbir sektör 100 seviyesinin üzerinde yer almadı; en yüksek değere Fındık ve Mamulleri (98,2) ulaştı.

Seçilmiş ülkeler için İhracat Talep Endeksi'nde İspanya 101,0 ile en yüksek değere ulaşırken, Kolombiya 100,8 ve Çin 100,7 ile öne çıktı. Tayland 98,4 ile en düşük seviyedeki ülke oldu. Pazar Dayanıklılık Endeksi'nde ise Çin 102,0 ve Almanya 101,8 ile 100 eşiğinin üzerinde kaldı; Polonya 96,3 ile en düşük değeri kaydeden ülke olurken ABD ve Hollanda 97,6 seviyesinde yer aldı.