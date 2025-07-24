TİM Başkanı Gültepe: 300 baz puanlık faiz indirimi olumlu ancak yetersiz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), temmuz ayı faiz kararını açıkladı. TCMB, beklentiler doğrultusunda politika faizini 300 baz puan indirerek, yüzde 43 seviyesine çekti.

TCMB’nin beklentileri aşan faiz indirimi sonrasından iş dünyasından da ilk yorumlar geldi. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, TCMB’nin bu adımı ile ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Gültepe, “300 baz puanlık indirim olumlu ancak yetersiz” dedi.

“Reel sektörün rahatlatılması için yüksek faiz indirimi gerekiyor”

Gültepe, TCMB’nin faiz indirimini yetersiz bulduklarını belirterek, “TCMB’nin bugün gerçekleştirdiği 300 baz puanlık faiz indirimini, yetersiz ancak olumlu karşılıyoruz. Reel sektörün yatırım ve üretim maliyetlerinin rahatlatılması için faiz indiriminin çok daha hızlı ve yüksek oranlarda yapılması gerekiyor” dedi.

“Krediler uygun koşullarda kullandırılmalı”

Faizin yanında kredilere de değinen TİM Başkanı Gültepe, “Keza kredilerin uygun koşullarda ve uzun vadeli kullandırılması çok önemli. Bunun gerçekleşmesi, içinden geçtiğimiz zorlu koşullarda sanayicilerimizin elini bir nebze de olsa rahatlatacaktır” diye konuştu.

“Reeskont kredi limitinin artışını olumlu karşılıyoruz”

İş dünyasının büyümesinde finansman koşullarının önemine dikkat çeken Gültepe, “Günlük 4 milyar lira olan reeskont kredi limitinin artırılmasını da son derece önemli görüyoruz. İş dünyasının sürdürülebilir büyümesi ancak uygun maliyetli ve erişilebilir finansman koşullarıyla mümkün. Önümüzdeki dönemde, faiz indirim sürecinin üstte de vurguladığımız üzere hızlı ve istikrarlı biçimde devam etmesini arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.