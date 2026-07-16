TİM Başkanı Gültepe: E-ihracat Türkiye'nin yeni büyüme gücü oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, e-ihracatın Türkiye'nin ihracatını dönüştüren en güçlü büyüme alanlarından biri haline geldiğini belirterek, bu alanın ihracatta ilk 10 ülke hedefinde kritik rol oynayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuşan Gültepe, Türkiye'nin 2025 yılında 396 milyar dolarlık ihracatla rekor kırdığını, bu yıl hedefin ise 410 milyar dolar olduğunu ifade etti.

"E-ihracat kritik bir rol üstleniyor"

Gültepe, küresel rekabette geleneksel ihracatın yanında e-ihracatın da artık stratejik önem taşıdığına dikkat çekerek, "Her gün yüz binlerce 'Made in Türkiye' etiketli ürün dünyanın dört bir yanına e-ihracat kanalıyla ulaşıyor. Küresel risklere rağmen e-ihracat hacmimiz her yıl artıyor." dedi.

E-ihracatın yerli üretici, KOBİ ve esnaf için büyük fırsatlar sunduğunu belirten Gültepe, Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına taşıma hedefinde e-ihracatın önemli bir kaldıraç olacağını vurguladı.

Trendyol üst üste üçüncü kez birinci oldu

TİM'in e-ihracat kategorisinde üç yıl üst üste birincilik ödülünü alan Trendyol'un CEO'su Erdem İnan da 2025 yılında e-ihracat operasyonlarını büyütmek amacıyla 1 milyar doların üzerinde yatırım yaptıklarını açıkladı.

İnan, çoğunluğu KOBİ'lerden oluşan iş ortaklarının e-ihracat hacminin geçen yıl 1,5 milyar doları aştığını, Trendyol'un ise Türkiye'den çıkan 55 milyondan fazla ürünü 35 ülkede 10 milyonu aşkın müşteriye ulaştırdığını belirtti.