TİM Başkanı Gültepe: Önemli bir eşiği daha geçtik

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladığı toplantıda yaptığı konuşmada, ihracat verilerini değerlendirdi.

Gültepe, ihracatçılara sağlanan döviz dönüşüm desteğinin 6 ay daha uzatılarak, 30 Nisan 2026’ya kadar devam edecek uygulamanın ihracat camiasına hayırlı olmasını diledi.

Ekim ayında 24 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini kaydeden Gültepe, "Ekim ayı ihracatında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artıdayız. 10 aylık ihracatımız 224,6 milyar dolara, son 12 aylık ihracatımız ise 270 milyar doların üzerine çıktı. 10 aylık ihracatta yüzde 3,9, yıllık çevrimdeyse yüzde 3,1 artı yazdı. Yıllık çevrimde ilk kez 270 milyar doların üzerine çıkarak aslında önemli bir eşiği daha geçtik. Ekim ayındaki hizmet ihracatımızın da 11,4 milyar dolar düzeyinde olduğunu tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sektörlerin ihracatına da değinen Gültepe, "Otomotiv sektörümüz 3,8 milyar dolarla liderliğini sürdürüyor, kimya sektörümüz 2,6 milyar dolarla ikinciliği, elektrik ve elektronik sektörü 1,6 milyar dolarla üçüncülüğü, dördüncülükte ise 1,5 milyar dolarla hazır giyim sektörü yer alıyor. Çelik sektörümüzse 1,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi." dedi.

Gültepe, toplamda 17 sektörün ihracatını artırdığını, 9 sektörün ise ekim ayını ekside tamamladığını dile getirerek, firmaların yasal merkezini baz alan TİM verilerine göre geçen ay 47 ilin ihracatını artırdığını kaydetti.

En çok ihracat yapan 5 ilin, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir olarak sıralandığını aktaran Gültepe, ekimde ilk kez ihracat yapan firma sayısının 1085 olduğunu ve bu firmaların ekim ayında ihracata katkısının yaklaşık 135 milyon dolar olduğunu söyledi.

"Parite, bu ayki ihracata 706 milyon dolarlık katkı sağladı"

Gültepe, ekimde birim ihracat değerinin 1,59 dolar olduğunu belirterek, "Parite, bu ayki ihracata 706 milyon dolarlık katkı sağladı. Bu ay 24 milyar dolarlık ihracatımızın yüzde 3’ü parite artışından kaynaklandı." ifadelerini kullandı.

Ekim ayının ihracat için önemli bir viraj olduğunu söyleyen Gültepe, şunları kaydetti:

"Yılın son çeyreğine artıda başlamamız son derece önemliydi. Bazı sektörlerimizin ekstra çabası ve paritenin katkısıyla mevcut tabloya ulaştık. Ekim ayı enflasyon oranları da dün açıklandı. Yıllık TÜFE yaklaşık yüzde 33. Dolar kurundaki 10 aylık değişimse yüzde 22’de kaldı. Aradaki makasın her ay giderek kapandığını görüyoruz. Bu, 2026 yılında herhalde enflasyon oranıyla döviz artış oranının birbiriyle paralel gideceğini gösteriyor gibi duruyor. Umarım böyle olur. "İhracat ailesi olarak son 2-2,5 yılda büyük fedakarlıklarla iş yapmaya çalışıyoruz."

"126 ülkeye ihracatımız arttı"

Türkiye'nin en çok, Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Irak ve İtalya'ya ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen Gültepe, ihracatta, 46 ülkede yüzde 50’nin, 96 ülkede ise yüzde 10’un üzerinde artış kaydedildiğini aktardı.

Gültepe, toplamda 126 ülkeye ihracatın arttığını belirterek, 98 ülkede ihracatın düştüğünü dile getirdi.

Gültepe, TİM olarak her şeye rağmen en iyisini yapmak için çalışmaya devam ettiklerini ifade ederek, "Ekim ayında yoğun bir takvimimiz vardı. 12. Türkiye İnovasyon Haftası’nı rekor katılımla tamamladık. TİM Delegeler Çalıştayımızı 3 gün önce düzenledik. Irak, Kanada, ABD, Panama, Kolombiya, Kazakistan, Kenya ve Ürdün’e ticaret heyetleri gerçekleştirdik." diye konuştu.

Bu ay, Çin, İtalya, Malezya, Endonezya ve Gana heyetleri gerçekleştireceklerini dile getiren Gültepe, heyetlerin yoğun bir katılımla gerçekleştiğini ve firmaların bu heyetlerde önemli bağlantılar kurarak, işbirliklerinin temellerini attığını belirtti.