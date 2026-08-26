TİM Başkanı Gültepe: Suriye ile ticarette 10 milyar dolar hedefleniyor

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Gültepe, Şam’da düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerini paylaştı.

Geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3,7 milyar dolara ulaştığını belirten Gültepe, yaklaşık 5 bin 800 Türk firmasının Suriye’ye 3,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Gültepe, bu yılın ilk yedi ayında ise Türkiye’nin Suriye’ye ihracatının yüzde 16,5 artışla 2,1 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Türkiye-Suriye ticaretinde yeni fırsat

Mevcut rakamları bir sonuç değil başlangıç olarak gördüklerini ifade eden Gültepe, “Suriye’yi yalnızca bir pazar değil, ülkemizi Körfez’e bağlayan önemli bir ticaret köprüsü olarak görüyoruz.” dedi.

Suriye’nin yeniden imar sürecinin çimentodan cama, mobilyadan makineye, kimyadan elektriğe kadar birçok sektörde talep oluşturduğunu belirten Gültepe, Türkiye’nin Suriye’den tekstil hammaddesi, zeytinyağı ve tarım ürünleri ithalatının da arttığını kaydetti.

Türkiye-Suriye ticaretinde 10 milyar dolar hedefi

Yatırım alanında da somut adımlar atıldığını belirten Gültepe, sınır bölgesinde ortak sanayi bölgelerinin gündemde olduğunu ve Türk bankalarının Suriye’de şube açması için mutabakat sağlandığını açıkladı.

Gültepe, gümrük işlemlerinin hızlandırılması, transit geçişlerin kolaylaştırılması ve sınır kapılarının kapasitelerinin artırılması gerektiğini belirterek, bu alanlardaki sorunların çözülmesiyle 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin önünün açılacağını söyledi.

Türk iş dünyası Suriye’nin yeniden inşasına hazır

Gültepe ayrıca 2011 yılında askıya alınan Türkiye-Suriye Serbest Ticaret Anlaşması’nın yeni dönemin ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmesinin karşılıklı ticaretin geliştirilmesi açısından önem taşıdığını ifade etti.

Türk iş dünyasının Suriye’nin yeniden inşasında rol almaya hazır olduğunu vurgulayan Gültepe, “Suriye’nin yeniden inşasında yatırımcı ve çözüm ortağı olmaya da hazırız.” dedi.