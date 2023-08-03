TİM Başkanı Gültepe, temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi

Temmuz 2023 dış ticaret rakamlarının açıklandığı basın açıklamasına Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, TİM Başkanı Mustafa Gültepe katıldı.

Yılın ilk 7 ayında 143,4 milyar dolar ihracat yapıldığını söyleyen Gültepe, son 12 ayda ise 253,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı.

Gültepe, "Ana pazarlarımız konumundaki Avrupa ve ABD ekonomilerinde son çeyrekte beklenen canlanmanın ihracatımıza olumlu yansıyacağını öngörüyoruz." dedi.

Kalan 5 ayı en iyi şekilde değerlendirerek yıl sonunda 265 milyar dolarlık hedefi yakalayacaklarını belirten Gültepe, şunları kaydetti:

"Genel Ticaret Sistemi (GTS) kayıtlarına göre temmuzu 20,1 milyar dolar ihracatla tamamladık. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 artıdayız. Temmuzda ihracatımıza en yüksek katkıyı 2,7 milyar dolarla yine otomotiv sektörü verdi. İlk beşteki diğer sektörlerimiz 2,1 milyar dolarla kimya, 1,6 milyar dolarla hazır giyim, 1,4 milyar dolarla hububat ve 1,3 milyar dolarla elektrik elektronik şeklinde sıralandı.

Bu sektörlerimizin yanı sıra, gemi ve yat, zeytin ve zeytinyağı ile savunma ve havacılık sektörlerinde çok ciddi artışlar kaydedildi. Temmuz’da 45 ilimiz ihracatını artırdı. En çok ihracat yapan beş ilimiz İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir şeklinde sıralandı. 1198 firmamız ilk kez ihracat yaptı.

Birim ihracat değerimiz ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artışla 1,40 dolara yükseldi. Nisandan önceki 12 ayda 10 milyar dolar kayba neden olan parite etkisi, ihracatımıza dört aydır pozitif katkı veriyor. Temmuzda parite farkı 715 milyon dolarlık katkı sundu. Son 4 aydaki parite katkısı ise 1,5 milyar dolara ulaştı. Geçen ay en fazla ihracat yaptığımız ülkeler Almanya, İtalya, ABD, Irak ve Birleşik Krallık şeklinde sıralandı. Suudi Arabistan’a yüzde 189, Kanada’ya yüzde 162, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yüzde 126, Kazakistan’a yüzde 112, Yunanistan’a yüzde 93’lük ihracat artışı kaydettik. Yunanistan ve Kanada’ya ihracatta rekor kırdık."

"Kahramanmaraş merkezli firmalarımız geçen ay 68 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi"

Depremden etkilenen illerin ihracat performansı konusunda da bilgi veren Gültepe, bölgenin hem ihracatında hem de geçici barınma sorununun çözümünde sevindirici gelişmeler olduğunu vurguladı.

TİM olarak ayni ve nakdi yardımların yanı sıra, istihdam kaybının önlenmesi için 320’si Kahramanmaraş’ta olmak üzere bölgede yaklaşık 1500 yaşam ünitesi inşa ettiklerini anlatan Gültepe, depremin bu yıl 2,5 milyar dolarlık bir ihracat kaybına neden olacağını öngördüklerini belirtti.

Gültepe, "Beklentilerimize paralel olarak 7 ayda 11 ilimiz 10 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Geçen yıla göre yüzde 15 eksideyiz. Depremden etkilenen illerimizin durumunu özel olarak takip ediyoruz. Temmuzda Gaziantep tüm zamanların en yüksek aylık ihracat değerine ulaştı." diye konuştu.

Malatya ve Adıyaman’ın ihracatında da geçen yıla göre artış olduğunu kaydeden Gültepe, "Hatay ve Kahramanmaraş’tan da olumlu işaretler alıyoruz. Ancak bu iki ilimizin biraz daha zamana ihtiyacı bulunuyor. Kahramanmaraş merkezli firmalarımız geçen ay 68 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Yıl başından bu yana toplam ihracat ise 563 milyon dolara ulaştı. İnşallah bu güzel ilimiz yılı bir milyar doların üzerinde ihracatla tamamlayacak." dedi.

Gültepe, son iki aydaki gelişmelerin ihracatçıları önemli ölçüde rahatlattığını belirterek, uzun süre yatay seyreden döviz kurlarındaki yükselişin bir nebze de olsa ihracatçıya nefes aldırdığını ifade etti.

Gültepe, sözlerini şöyle tamamladı:

"İhracatçımızın finansmana erişimi konusunda geçen ay olumlu gelişmeler oldu. Reeskont kredilerinin günlük limiti 1,5 milyar TL’ye çıkarılarak erişim şartları kolaylaştırıldı. KOBİ’lerin reeskont kredilerinden aldığı pay artırıldı. Reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırıldı.

Merkez Bankası’nın ihracat kredilerini sıkılaştırma kapsamı dışında tutulmasına yönelik yaklaşımını destekliyoruz. Bu düzenlemeleri ihracatımızın hedeflerine ulaşmasına doğrudan katkı sağlayacak önemli adımlar olarak görüyoruz. Depreme ve en büyük ihracat pazarlarımızdaki durgunluğa rağmen ekonomimiz büyümesini sürdürüyor.

IMF, Türkiye’nin 2023 yılı için büyüme beklentisini yukarı yönlü revize ederek yüzde 3'e çıkardı. ABD ve Avrupa'da faiz artışı ve sıkılaştırma politikasının bir süre daha devam edeceği beklenmekle birlikte söz konusu pazarlarda son çeyrekte canlanma öngörüyoruz. Ana pazarlarımızdaki ekonomik canlanmanın elbette ihracatımıza pozitif yansımaları olacak. Biz bu yıl 265 milyar dolarlık bir hedef belirlemiştik. İnşallah önümüzdeki 5 ayı en iyi şekilde değerlendirerek yıl sonunda hedefimize ulaşacağız."