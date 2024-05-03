TİM Başkanı Gültepe: Türkiye şu anda çok pahalı bir ülke

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde gazetecilerle bir araya gelen TİM Başkanı Mustafa Gültepe, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sürekli birliklerle ticari heyetlerle fuarlara katıldıklarını, Türkiye'yi tanıtma noktasında farklı pazarlara gittiklerini söyleyen Gültepe, "Rekabetçiliğimizi ortaya koymamız lazım. Türkiye şu anda rekabetçi bir ülke değil. Yani Türkiye şu anda çok pahalı bir ülke." diye konuştu.

İsrail'e ihracat yapan şirketlerin kayıpları karşılanmalı

TİM Başkanı Gültepe, ihracatçıların rekabetçilik konusunda desteklenmesi halinde İsrail ile olan yıllık ihracatı çok daha farklı ülkelerde 2'ye, 3'e katlayacaklarına vurgu yaptı.

Bununla birlikte İsrail'e yüzde 70-75 oranında ihracat yapan firmalarla Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının temasa geçmesi gerektiğini belirten Gültepe, bu ülkeye ihracat yapan firmaların ödenecek kredilerinin olduğunu, firmaların maddi kayıpları için devletin destek sunması gerektiğini söyledi.