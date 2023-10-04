TİM Başkanı Gültepe'den 255 milyar dolarlık ihracat hedefi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla Bursa'da Uludağ İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen eylül ayına ilişkin dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda, eylül ayları özelinde bakıldığında geçen ay en yüksek ihracat hacmine ulaştıklarını söyledi.

Genel Ticaret Sistemi (GTS) kayıtlarına göre eylülü 22 milyar 670 milyon dolar ihracatla tamamladıklarını anlatan Gültepe, ocak-eylül döneminde 187,5 milyar dolara ulaştıklarını bildirdi.

Gültepe, son 12 aylık ihracatın 253,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sektörler özelinde baktığımızda bu ay 2 milyar 846 milyon dolarla kimya sektörünü ilk sırada görüyoruz. Kimyayı 2 milyar 822 milyon dolarla otomotiv sektörü, 1,7 milyar dolarla hazır giyim, 1,4 milyar dolarla elektronik ve 1 milyar 379 milyon dolarla çelik sektörü takip etti. Geçen ay 31 ilimiz ihracatını artırırken en çok ihracat yapan ilk 5 ilimiz İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara oldu. Konya ve Amasya en yüksek aylık ihracat rakamlarına ulaştı. Eylülde 1484 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Yeni firmalarımızın ihracata katkısı neredeyse 128 milyon dolara geldi. Geçen ay ortalama birim ihracat değerimiz ise 1,42 dolar düzeyinde gerçekleşti."

Eylülde en fazla Almanya, ABD, Irak, İtalya ve Birleşik Krallık'a ihracat yapıldığını aktaran Gültepe, Polonya ve Özbekistan'ın aralarında bulunduğu 7 ülkeye aylık ihracat rekoru kırıldığını vurguladı.

"Yıl sonuna kadar 170 ticaret heyetine ulaşmış olacağız"

Mustafa Gültepe, Türkiye'nin ana ihracat pazarı konumundaki Avrupa'da son 1 yıldır talebin yavaş seyrettiğini hatırlattı.

Avro bölgesinde imalatın PMI verisinin ağustosta 0,8 puan artmasına rağmen halen eşik değerin altında bulunduğunu vurgulayan Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa'daki 29 ülkenin bu yılki dış ticaretine baktığımızda 25'inin çelik, 21'inin demir ve demir dışı metaller, 19'unun tekstil, 19'unun kimyevi maddeler, 16'sının hazır giyim ithalatında ciddi düşüş görüyoruz. ABD'nin çelik ithalatı yüzde 15, Almanya'nın demir ithalatı yüzde 19, İtalya'nın tekstil ithalatı yüzde 11, Fransa'nın kimyevi maddeler ithalatı yüzde 10, İngiltere'nin hazır giyim ithalatı yüzde 15 daraldı. Doğal olarak bu tablo ihracatımızı olumsuz etkiliyor. Avrupa ve ABD bizim için ana pazar olmaya devam edecek. Bir taraftan da hem ihracatımızı artırmak hem de dönemsel dalgalanmaların olumsuz etkilerini azaltmak için alternatif pazarlar bulmamız gerekiyor. Pazar çeşitliliğimizi artırma hedefiyle bu yıl ticaret heyetlerine özel bir önem veriyoruz."

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ihracatçı birlikleriyle 9 ayda 62 ülkeye 118 ticaret heyeti düzenlendiklerini anlatan Gültepe, "Önceki gün Sayın Ticaret Bakanımızın başkanlığında, 27 ihracatçı sektörümüzün temsilcilerin de yer aldığı 115 kişilik bir heyetle Katar'daydık. Başkent Doha'da hem çok verimli iş görüşmeleri yaptık hem de Doha Expo'daki Türkiye Pavilyonu'nun açılışını gerçekleştirdik. Birkaç gün sonra yeni bir heyetle Bahreyn'e gideceğiz. Yıl sonuna kadar 170 ticaret heyetine ulaşmış olacağız. TİM ve birliklerimizin tarihinde ilk kez bu kadar yoğun heyet programı düzenleniyor. İnşallah bu çalışmaların pozitif sonuçlarını önümüzdeki aylarda hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Gültepe, TİM'in kamu ve özel 11 bankayla ağustosta imzaladığı protokolü anımsatarak, "Bankalarımızın oluşturduğu kredi paketinden bir ayda 3 bin 500'den fazla firmamız yararlandı. Firmalarımız bu süre içinde 4,2 milyar lira, 788 milyon dolar ve 116 milyon avro kredi kullandı. Böylece bir ayda kullanılan kredi hacmi 1 milyar doları geçti. Ayrıca reeskont kredilerinde günlük limitin 3 milyar liraya çıkarılmasının olumlu yansımalarını da görüyoruz. İhracatçılarımızın finansmana erişimi büyük ölçüde sorun olmaktan çıktı. Artık finansman arayışı ile zaman kaybetmek yerine daha çok üretime ve ihracata odaklanabiliyoruz." diye konuştu.

TİM Başkanı Gültepe, kalan son 3 ayı da en iyi şekilde değerlendirerek, 2023'ü 255 milyar doların üzerinde bir ihracatla kapatacaklarına inandığını sözlerine ekledi.