  3. TİM Başkanı Gültepe'den asgari ücret açıklaması!
TİM Başkanı Gültepe'den asgari ücret açıklaması!

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, maaş artışlarında özel sektör olarak Asgari Ücret Komisyonu'nun belirlediği oranın yüzde 5 üzerine çıkabileceklerini ifade etti.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, CNBC-e’nin gündeme dair sorularını yanıtladı. Ekim ayı ihracat verilerinin değerlendirildiği toplantının ardından açıklamalarda bulunan Gültepe, yaklaşan asgari ücret zammına da değindi. Gültepe, “Asgari ücret çalışmaları başladı. Umarım hem işverenin hem de çalışanların çıkarları gözetilerek, dikkatle ve dengeli bir şekilde belirlenir” ifadelerini kullandı.

"Özel sektör olarak komisyonun belirlediği oranın yüzde 5 üzerine çıkabiliriz"

Asgari ücret için şimdiden bir oran söylemenin çok zor olduğunu ifade eden Gültepe, Komisyon'un her sene olduğu gibi bu sene de Türkiye için en doğru oranı belirleyeceğini söyledi.

TİM Başkanı Gültepe, "Özel sektör olarak asgari ücret zammına paralel mi zam uygulayacaksınız" sorusuna ise "Onu referans alarak ücret politikaları belirleniyor. Herkes için asgari ücretin bazı önemli. Bu yıl biz özel sektör olarak komisyonun belirlediği oranın yüzde 5 üzerine çıkabiliriz diye düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi.

"Artık radikal adımlar atmamız şart"

Gelecek yıla ilişkin öngörülerini de paylaşan TİM Başkanı Gültepe, "PMI verilerine ve siparişlere baktığımızda önümüzdeki sürecin de iyi bir tablo sunmayacağını görüyoruz. Artık radikal adımlar atmamız şart. Hep aynı çözümleri üretip farklı sonuç beklemeyelim. Kur ile enflasyon dengesinin oluşturduğu bir seviye var. Aradaki makas şu an daralıyor. 2026'da bunun paralel gitmesini bekliyoruz. Şu an bu maliyetleri sadece sanayici değil ülke kaldırmıyor" ifadelerini kullandı.

