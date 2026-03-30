TİM Başkanı Mustafa Gültepe: Enerji ve lojistik maliyetlerindeki artış stagflasyonu tetikleyecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, Erzurum’da Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği ev sahipliğinde düzenlenen “TİM Bölgesel İhracat Buluşmaları”nda, küresel enerji maliyetleri ile bölgesel çatışmaların ekonomi üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının Körfez ülkelerine yapılan ihracatta düşüşe neden olduğunu belirten Gültepe, savaşın bir an önce son bulması yönündeki temennisini dile getirdi.

"Enerji ve lojistik maliyetleri gittikçe zorlaşacak"

Gültepe, dünyadaki liderlik anlayışının ve dengelerin hızla değiştiğini ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Umarım en kısa zamanda savaş son bulur. Dünya gerçekten çok hızlı değişiyor. Liderlik anlayışı değişiyor, dengeler değişiyor, farklılaşıyor, Rabb'im inşallah aklı başında, selim ve sağduyulu insanları başa getirir. Amerika'da normalde savaşları bitirecek olan lider, bırakın savaşı bitirmeyi, dünyayı ateş çemberine döndürdü. Enerji ve lojistik maliyetleri gittikçe zorlaşacak. Umarım ki petrolün varil fiyatı 110 dolardan yukarıya çıkmaz, eğer 140-150'ye doğru çıkarsa gerçekten büyük bir sıkıntı. Enflasyon içerisinde 'stagflasyon' denilen durgunluk başlar ki o da bütün ülkeleri, hepimizi bu anlamda zorlar."

"Son 3 yılda büyüme oranları aşağılara doğru indi"

İhracatçıların finansman ihtiyacını karşılamanın ötesinde onları birer proje ortağına dönüştürecek bir yapı kurguladıklarını belirten Gültepe, Türkiye'nin ihracat verilerine ilişkin güncel rakamları paylaştı.

Pandemi döneminde yakalanan ivmenin ardından büyüme oranlarının son yıllarda yavaşladığını kaydeden Gültepe, şunları söyledi:

"2025 yılını 273,4 milyar dolar ihracatla kapattık, yüzde 4,5 civarında artış oldu. 2020'de yeni tip koronavirüs pandemisi döneminde bir fırsat yakaladık. O fırsat, ihracatta çift haneli büyümeleri getirdi. Son 3 yılda o büyüme oranları aşağılara doğru indi. İnşallah 2026 yılında ihracatımızı yine artırarak devam ederiz, hedefimiz 282 milyar dolar. El birliğiyle 3,5 milyarı da Doğu'nun katkısıyla bu rakamı yakalarız."