TİM Başkanı Mustafa Gültepe: Reeskont kredilerinde iki aylık sıra var, limit artışı için talepte bulunuyoruz

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan’ın “Sanayici oksijensiz kaldı, acil destek paketi gerekli” açıklamasını değerlendiren Gültepe, sanayicilerin son 2,5–3 yılda giderek zorlaşan finansmana erişim ve rekabet koşullarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Gültepe, yalnızca finansmana odaklanmanın yeterli olmadığını belirterek, “Finansmandan önce fiyatlama karşınıza çıkıyor. Döviz kurunun uzun süre sabit kalması bu sorunu ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

“Reeskont kredilerinde limit artışı ve döviz dönüşüm mekanizmalarında düzenleme gerekiyor”

Merkez Bankası’nın reeskont kredilerine de değinen Gültepe, bu alanda yaklaşık iki aylık bir sıra bulunduğunu belirterek, “Merkez Bankası ile istişare halindeyiz. Sıkı para politikası devam ediyor ancak sanayi tarafında limitlerin bir miktar artırılması gerekiyor. Şu anda günlük ortalama 4,5 milyar TL kullanım var, artış talep ediyoruz” dedi.

Döviz kullanımı ve finansman imkanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gültepe, döviz dönüşüm mekanizmalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti. CNBC-e'nin haberine göre sıkı para politikasına da değinen Gültepe, “Gevşeme adımları olmalı. Sektörler farklı düzeylerde sıkıntı yaşıyor. Sadece yüksek faiz ve düşük kur değil, yeni destek mekanizmaları devreye alınmalı. Gittikçe sıkışıyor, sıkıştıkça kaybeden bizler oluyoruz” diye konuştu.

“Sıkı para politikasında esneme ve yeni destek adımları gerekli”

Sıkı para politikasına ilişkin soruyu yanıtlayan Gültepe, "Sıkı para politikasında gevşeme adımları olmalı. Taleplerimiz de var. Bazı sektörler çok daha fazla sıkıntıda. Sorunlar bence ortada dengeli gitmek lazım. Sadece yüksek faiz düşük kur değil de, gerekirse döviz dönüşüm desteğinin farklılaştırılması, yeni desteklerin ortaya konması taleplerimizi aktarıyoruz. Sadece enflasyonu alıp üç yıldan beri inmediği seviyede esneme payı verilip yeni stratejiler olması gerekiyor. Oksijen azaldığı yerde firmalar yaşam mücadelesi vermek zorunda kalır" diye konuştu.