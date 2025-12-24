TİM Başkanı Gültepe'den asgari ücret açıklaması: 'Hem işveren, hem de işçi haklı'

Türkiye'de 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret belli oldu. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete yüzde 27'lik bir zam yapıldı, bu zamla birlikte net asgari ücret 28 bin 75 TL olacak.

CNBC-e'de Üretimin Gücü programında Ali Çağatay'ın konuğu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, asgari ücret zammını değerlendirdi.

"Hem işveren, hem de işçi tarafı haklı"

Mustafa Gültepe, asgari ücret pazarlıklarında hem işveren, hem de işçi tarafının haklı olduğunu söyledi.

Gültepe, "Sonuçta Türkiye şu an bir enflasyon mücadelesiyle karşı karşıya. Açlık sınırı, tüketici fiyatlarının artışı ve Türkiye'nin rekabet koşullarını karşılamak gerekiyor. Her işveren en iyisini yapmaya çalışır. Pazarla, Türkiye'deki rekabet koşullarını birbirinden ayırmak gerekiyor. Burada hem işveren tarafı hem de işçimiz ve çalışanımız da haklı. Komisyonumuz da dengeyi bulmaya çalışmış. Burada belki vergi dilimleriyle ilgili bir ayarlama yapılabilir. Bunu eskiden beri çok sık dile getiriyoruz. Sonuçta hem çalışana hem de işverene hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepimiz milli geliri artırmaya odaklanarak gelişmiş olan ülkeler sınıfına gireceğimizi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.