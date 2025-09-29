TİM İhracat Pazar Monitörü'nün ağustos sonuçları açıklandı

TİM'den yapılan açıklamada, önemli pazarlarda talebi oluşturan koşullar ile global ekonomideki talep ve risklerin takip edildiği İhracat Pazar Monitörü'nün ağustos ayı sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, ihraç edilen ürünlere olan talep koşullarını ihracat yapılan pazarlar üzerinden, temel makroekonomik göstergeler ve öncü makroekonomik göstergeleri kullanarak takip eden İhracat Talep Endeksi, ağustos ayında aylık bazda yüzde 1,7 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 artış ile 100,2 oldu. Böylelikle endeks, uzun dönem ortalamasının altında seyretti.

Ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,8 azalış gerçekleşti

Ağustos ayında, enflasyondaki kısmi iyileşmelere karşın, işsizlik, tüketici güveni, iş güveni ve sanayi üretimi göstergelerindeki gerilemeler talep endeksini uzun dönem ortalamasının altına düşürdü.

Uzun ve kısa vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergelerden yararlanarak oluşturulan ve ihracat pazarlarının risklere karşı direncini ölçen TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi ise ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,8 azalış ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 artış göstererek 100,3 oldu.

Küresel jeopolitik risklerdeki kısmi artış ve ihracat talep endeksinin uzun vadeli ortalamasının altına düşmesi, ihraç pazarları genelinde dayanıklılığı olumsuz etkiledi ve endeksi uzun dönem ortalamasına yaklaştırdı.