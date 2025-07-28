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TİM İhracat Talep Endeksi eşik değerin altında

TİM İhracat Pazar Monitörü'nün haziran ayı sonuçlarına göre, İhracat Talep Endeksi 99,8, Pazar Dayanıklılık Endeksi ise 100,7 puan oldu.

Haber Merkezi
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TİM İhracat Talep Endeksi eşik değerin altında
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat Talep Endeksi, 2025 yılının Haziran ayında aylık bazda yüzde 0,6 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azalış ile 99,8 oldu ve uzun dönem ortalamasının altında seyretti.

TİM'in çalışmasına göre, işsizlikteki artış ve enflasyondaki kısmi iyileşmeye karşın, iş güveni, tüketici güveni ve sanayi üretimi göstergelerindeki azalış talep endeksini uzun dönem ortalamasının altına düşürdü.

Pazar Dayanıklılık Endeksi, 2025 yılının Haziran ayında aylık bazda yüzde 0,3 azalış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artış göstererek 100,7 oldu.

Küresel jeopolitik risklerdeki artış ve ihracat talep endeksinin uzun vadeli ortalamasının altına inmesi, ihraç pazarlarımız genelinde dayanıklılığı olumsuz etkiledi ve endeksi uzun dönem ortalamasına yaklaştırdı.

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