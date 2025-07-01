  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TİM İhracat Talep Endeksi mayısta 100,3 değerini aldı
Takip Et

TİM İhracat Talep Endeksi mayısta 100,3 değerini aldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat Talep Endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,3 artışla 100,3'e yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TİM İhracat Talep Endeksi mayısta 100,3 değerini aldı
Takip Et

TİM'den yapılan açıklamaya göre, ihraç edilen ürünlere olan talep koşullarını, ihracat yapılan pazarlar üzerinden temel makroekonomik göstergeler ve öncü makroekonomik göstergeleri kullanarak takip eden "İhracat Talep Endeksi" mayısta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda da yüzde 0,2 arttı. Mayısta 100,3 olan endeks, uzun dönem ortalamasının üzerinde seyretti.

TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi mayısta 100,9 değerini aldı

Bu dönemde işsizlik ve iş güvenindeki gerilemelere karşın, tüketici güveni, sanayi üretimi ve enflasyon göstergelerindeki artış, talep endeksini uzun dönem ortalamasının üzerine çıkardı.

Uzun ve kısa vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergelerden yararlanarak oluşturulan ve ihracat pazarlarının risklere karşı direncini ölçen "TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi", mayısta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 1,4 yükseldi. TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi mayısta 100,9 değerini aldı.

Küresel jeopolitik risklerdeki sınırlı artış ve ihracat talep endeksinin uzun vade ortalamasının üzerine çıkması, ihraç pazarları genelinde dayanıklılığı olumlu etkiledi ve endeksi uzun dönem ortalamasının üzerine çıkardı.

Sarıyer'de denizde kaybolan Serhat Yağız'dan da acı haber geldiSarıyer'de denizde kaybolan Serhat Yağız'dan da acı haber geldiGündem

 

Ali Babacan'dan Leman Dergisi'ne tepki: Toplumsal barışı zedeliyor, kabul edilemezAli Babacan'dan Leman Dergisi'ne tepki: Toplumsal barışı zedeliyor, kabul edilemezGündem

 

Ekonomi
Tarım, gıda ve içecek sektörü ilk 5 ayda 11,54 milyar dolarlık ihracat yaptı
Tarım, gıda ve içecek sektörü ilk 5 ayda 11,54 milyar dolarlık ihracat yaptı
Türk Eximbank'tan 500 milyon dolarlık tahvil ihracı
Türk Eximbank'tan 500 milyon dolarlık tahvil ihracı
Başkan Çapraz, “Batı Karadeniz’e Kalkınma İdaresi Kurulmalı”
Başkan Çapraz, “Batı Karadeniz’e Kalkınma İdaresi Kurulmalı”
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
SON DAKİKA
Düzce’nin mucidi, destek bekliyor
Düzce’nin mucidi, destek bekliyor
KMTSO Başkanı Buluntu’dan TİM 1000 Listesine Giren Firmalara Tebrik: “Gurur Duyuyoruz”
KMTSO Başkanı Buluntu’dan TİM 1000 Listesine Giren Firmalara Tebrik: “Gurur Duyuyoruz”