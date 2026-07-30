TİM VE ETİD’ten e-ticarette global iş birliği

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye'nin e-ihracat ekosistemini güçlendirmek ve ihracatçı firmaların küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla önemli bir iş birliğine imza attı. 03-05 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Istanbul Global E-Export Summit (IGEXX) kapsamında gerçekleştirilen törende, iki kurum arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ile ETİD Başkanı Hakan Çevikoğlu tarafından imza altına alındı.

Sektörün geleceğine yön verecek iş birliklerinin oluşturulmasına katkı sunacak

İmzalanan protokol kapsamında, Türkiye'nin hızla büyüyen e-ihracat potansiyelinin uluslararası ölçekte daha görünür hale getirilmesi, ihracatçıların dijital kanallar aracılığıyla yeni pazarlara erişiminin desteklenmesi ve e-ihracat alanında sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak ortak projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda sektör paydaşları arasında bilgi paylaşımının artırılması, stratejik iş birliklerinin geliştirilmesi ve Türkiye'nin küresel e-ticaret ekosistemindeki konumunu güçlendirecek çalışmaların yürütülmesi amaçlanıyor.

İş birliği çerçevesinde, IGEXX'in uluslararası ölçekte daha güçlü bir platform haline gelmesine, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden e-ihracat ekosisteminin önde gelen temsilcilerini bir araya getirerek yeni ticari bağlantılar kurulmasına, yatırım fırsatlarının değerlendirilmesine ve sektörün geleceğine yön verecek iş birliklerinin oluşturulmasına katkı sunması bekleniyor.

Küresel e-ihracat topluluğunu bir araya getirecek

Bu yıl ikinci kez “Beyond Borders” temasıyla, 03-05 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek IGEXX; e-ihracat ekosisteminin tüm paydaşlarını İstanbul’da bir araya getirecek. İlk yılında ulaştığı 3.000'in üzerinde katılımcı, 2.000'i aşkın B2B görüşme, 900 şirket, 33 küresel pazaryeri ve 1 milyar doların üzerinde ticaret hacmi ile başarısını kanıtlayan IGEXX, bu yıl Türk markaları ve üreticilerinin uluslararası pazarlara erişimini daha da güçlendirmeyi; katılımcı, iş birliği ve ticaret hacmi bakımından bu rakamların da ötesine geçmeyi hedefliyor. 2026 yılında zirvenin 60’tan fazla ülkeden 6 bini aşkın katılımcıyı ağırlaması, 40 küresel pazar yerini sektör temsilcileriyle buluşturması ve 2 bin 500’den fazla B2B iş görüşmesine ev sahipliği yapması bekleniyor.

Küresel pazar öncülerini, e-ticaret uzmanlarını, perakendecileri, dağıtımcıları, entegratörleri ve e-ihracat konsorsiyumlarını buluşturacak zirvenin ana odak noktalarını e-ihracatta stratejik iş birlikleri, gelecek trendler ve teknolojik ilerlemeler, yeni tüketici davranışları ve etkili dijital pazarlama stratejileri oluşturacak.

E-ihracat alanında derinlemesine bilgi paylaşımının, stratejik iş birliklerinin ve yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine olanak sağlayacak Istanbul Global E-Export Summit, küresel ve bölgesel pazar yerlerinden omnichannel perakende şirketlerine, dijital ödeme sistemlerinden lojistik firmalarına kadar geniş bir yelpazede sektör liderlerini bir araya getirerek, e-ticaretin geleceğine yön verecek stratejilerin tartışılmasına olanak tanıyacak.

IGEXX’in, ülkemizin küresel ticaretteki konumunun daha da güçlendirilmesine ve Türkiye’nin e-ihracat vizyonuna önemli katkılar sunması bekleniyor.