TİM ve ihracatçı birlikleri 2026'da 200 ticaret heyeti düzenleyecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, 2026 Ticaret Heyetleri Lansmanı ve B2B Hedef Ülkeler Stratejisi'nin tanıtımı TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Mehmet Ali Kılıçkaya, 2025'in küresel belirsizliklerin, ticaret savaşlarının ve jeopolitik gerilimlerin yaşandığı bir yıl olduğunu kaydederek, tüm bunlara rağmen Türkiye ekonomisinin 22 çeyrektir büyümesini sürdürdüğünü söyledi.

Ticaret Bakanlığının ihracatçılara verdiği desteklerden bahseden Kılıçkaya, ihracatçılara destek vermek, onların önünü açmak ve onlar için altyapı oluşturmak için çalıştıklarını anlattı.

Kılıçkaya, bu yıl Ticaret Bakanlığının ihracatçılar için 33 milyar liralık bütçe ayırdığını anımsatarak, "2026 için ihracatçılara ayırdığımız bütçenin toplamı 45 milyar lira. Mal ihracatı için 33 milyar liralık, hizmet ihracatı için ise 12 milyar liralık kaynak ayrılmış durumda." diye konuştu.

"546 işletmemizi 4 bine yakın firma ile buluşturduk"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de son üç yıldır fuar katılımlarına ve heyet organizasyonlarına çok önem verdiklerini belirterek, bu çalışmaları Türkiye'nin üretim potansiyelini dünyaya tanıtmada imkan sağlayan en önemli platformlar olarak gördüklerini vurguladı.

Türkiye'nin bu coğrafyanın en önemli üretim üssü olduğunu dile getiren Gültepe, "Güçlü bir üretim alt yapımız var. Bazı tarımsal ürünlerin üretiminde dünya lideriyiz. Sanayinin bazı kollarında ilk üçte yer alırken, küresel oyuncu olduğumuz sektörlerimiz var. Made in Türkiye markası bugün dünyada kalitenin ve güvenin adı olarak biliniyor." ifadelerini kullandı.

Gültepe, TİM olarak bu imajı daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın neresinde olursa olsun Made in Türkiye imajına katkı vereceğine inandığımız fuarlarda ihracatçı birliklerimizle yerimizi alıyoruz. Yine ihracatçı birliklerimizle yoğun bir heyet programı yürütüyoruz. Bu yıl ihracatçı birliklerimizle toplamda 200 civarında heyet programı ve 300'ü aşkın fuar katılımı gerçekleştirdik. Bu organizasyonlarla yeni pazarların kapılarını aralıyor, firmalarımızı yeni alıcılarla buluşturuyoruz. Mevcut pazarlarda yeni işbirlikleri geliştiriyoruz. 200 civarındaki heyet programının 32'sini TİM organizasyonunda gerçekleştirdik. 546 işletmemizi 4 bine yakın firma ile buluşturduk. Yaklaşık 9 bin ikili iş görüşmesi yaptık."

"2026'da toplam 38 heyet hedefliyoruz"

Mustafa Gültepe, 2026'da toplam 38 heyet hedeflediklerini belirterek, "Birliklerimizin düzenleyeceği organizasyonlarla beraber bu sayı 200'ü geçecek. 2026'da gelişmiş pazarlarda, yeni nesil 'TİM Vizyon Heyetleri' dönemini başlatacağız." dedi.

TİM'in gerçekleştireceği programları, sadece B2B görüşmelerle sınırlı tutmayacaklarını dile getiren Gültepe, sektörel panellerle pazarın en önemli oyuncularını ve kanaat önderlerini bir araya getireceklerini anlattı.

Gültepe, üretim ve ihracat açısından son iki yılın zor geçtiğini ifade ederek, "Üretim maliyetlerimiz dolar bazında Asya'daki rakiplerimizden minimum yüzde 50-60, Doğu Avrupa'dan yüzde 15-20 daha pahalı. Dolayısıyla fiyat tutturamıyoruz. Bir süredir dünyaya ürünün yanında enflasyonumuzu ihraç etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla iddialı olduğumuz birçok sektörde fiyat problemi nedeniyle rekabetçiliğimiz zayıfladı." açıklamasında bulundu.

"25 ülkede 22 ticaret heyeti planladık"

TİM Başkanvekili Ahmet Güleç ise 2026'dan sonra enflasyon ile kur dengesinin dengeli bir şekilde devam etmesi gerektiğini belirterek, enflasyonu düşürerek üretimin çok daha önemli hale gelmesini sağlayacak politikaların önemine işaret etti.

Gelecek yıl toplam 25 ülkede 22 ticaret heyeti planladıklarını dile getiren Güleç, şu bilgileri verdi:

"Ocakta Etiyopya ve Fas, şubatta Azerbaycan, Tanzanya ve Gine, martta Romanya, Mısır ve Tayland, nisanda Güney Afrika, Arjantin ve Şili, mayısta Özbekistan, haziranda Macaristan ve Tunus, temmuzu biliyorsunuz dünyada her yerde tatil yeri, genellikle burayı pas geçiyoruz, Ağustosta Brezilya ve Peru, eylülde Kazakistan, Katar ve Nijerya, ekimde Suudi Arabistan ve Gana, kasımda Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya ve Endonezya, aralıkta ise Umman olarak planlıyoruz."

Toplantının ardından ticaret heyetlerine en fazla heyet katılımı sağlayan firmalara plaket verildi.