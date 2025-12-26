TİM WINGS kadın gücü ihracata ‘kanat’ açtı

İMAM GÜNEŞ / İSTANBUL

Sektörlerine yön veren, alanlarında rol model olan isimler Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen TİM WINGS Kadın İhracatçı Zirvesi’nde bir araya geldi. Türkiye’de kadınların ihracattaki rolünü güçlendirmek ve karar alma süreçlerindeki etkisini artırmak amacıyla düzenlenen zirvenin açılış konuşmasını TİM Başkanı Mustafa Gültepe yaptı.

Üretim ve ihracatın Türkiye ekonomisi için sağlıklı ve sürdürülebilir büyümenin en güçlü lokomotifi olduğunu vurgulayan Gültepe, bu gücün merkezine kadınları koymadan hedeflere ulaşmanın mümkün olmadığını söyledi. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına Türkiye’yi ihracatta dünyanın ilk 10 ülkesi arasına taşıma vizyonuyla başladıklarını ifade eden Gültepe, “Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımızın aklını, fikrini, vizyonunu, zekâsını ve girişimcilik ruhunu üretim ve ihracatın merkezine koymak zorundayız. Tarih bize bunu çok net söylüyor. Dün cephede vatanı savunan kadınlarımız, bugün üretimde, ihracatta, girişimcilikte ve liderlikte Türkiye’nin geleceğini inşa ediyorlar” ifadelerini kullandı.

TSE standartlarını sağlayan kadın girişimci sayısı arttı

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile iş birliği içinde ‘Kadın Girişimci Belgelendirme Kriteri’ni hayata geçirdiklerini aktaran Gültepe, “Bu kriterle işletmelerin yönetiminin ve mülkiyetinin kadın girişimcilerde olduğunu belgeleyen şeffaf ve güçlü bir standart oluşturduk. Bugün itibarıyla 39 firmamız bu belgeyi aktif olarak kullanıyor, 80’i aşkın firmamız belgeyi almaya hak kazanmış durumda. Bu belgeye sahip firmalar Ticaret Bakanlığımızın desteklerinden ilave avantajlarla yararlanıyor, Türk Eximbank ve İGE iş birliğiyle sağlanan özel finansman ve teminat imkânlarına erişebiliyor. Yani sadece konuşmuyoruz; sistemi kurduk, mekanizmayı çalıştırdık, çarkı döndürdük” dedi.

Başarısızlık hikâyeleri başarının pusulası oldu

TİM WINGS Zirvesi, TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin açılış konuşmasının ardından “İş Dünyasında Rol Model Kadınlarla Yol Hikâyeleri” paneliyle devam etti. Kadın Konfederasyonu (KADKON) Başkanı Betül Gülbahar’ın moderatörlüğündeki panele DEMSA Grup Yönetim Kurulu Başkanvekili Demet Sabancı Çetindoğan, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, TCMB Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu ile Kayahan Hidrolik CEO’su Sevda Kayhan Yılmaz katıldı. Panelde konuşan iş dünyasının önde gelen kadın temsilcileri, başarı kadar başarısızlıkların da iş hayatının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bu deneyimlerin sonraki adımlar için yol gösterici olduğunu dile getirdi.

DEMSA Grup Yönetim Kurulu Başkanvekili Demet Sabancı Çetindoğan, ihracatta kadın temsiline dikkat çekerek, “Kadınların daha çok ihracatta olması lazım. Hedeflediğim noktaya ulaşamadığımız anlar oldu. Koreli CJ O Shopping ile başlattığımız ortaklıkta kültür farkı ve zamanlama hataları bizi başarısızlığa götürdü. Bu başarısızlık her zaman bir rehber olarak bir kenarda durdu” dedi.

Aile işi durabilir, kendi yolunuzu seçebilmek önemli

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, 1980’li yıllarda ABD’de yaşadığı ihracat deneyimini anlatarak, “İkinci senede 2 milyon dolar ihracat yaptık ama yanlış tercih yaptım. ABD’de kalıp şirket kurmak yerine Türkiye’ye döndüm. Bugün geriye baktığımda, o dönemde alınan kararların ne kadar kritik olduğunu görüyorum. Aile işi durabilir, önemli olan korkmadan kendi yolunuzu seçebilmek” ifadelerini kullandı.

Ders alınan her başarısızlık başarıya dönüşüyor

Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik de ihracata başlarken yaşadığı zorlukları paylaşarak, “İhracat için sıfırdan birim kurduk, her ürün için sertifika aldık. ABD’ye yaptığımız bir ihracatta hem mal gitti hem ödeme alınamadı. Bu deneyim bana sözleşmenin ve ödeme güvencesinin önemini öğretti. Ders alınan her başarısızlık, sonunda bir başarıya dönüşüyor” diye konuştu.

TCMB Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, ihracatın ekonominin temel ayaklarından biri olduğunu vurgulayarak, sanayici bir aileden gelmesine rağmen üniversite yıllarında aile şirketinde çalışmayı tercih etmediğini söyledi. Hobikoğlu, “Yapılmış bir işe entegre olmak ve onu ileriye taşımak, sıfırdan kurmaktan daha zor. Karar alma mekanizmalarında kadınların daha fazla rol almasını teşvik etmeliyiz” dedi.

Kayahan Hidrolik CEO’su Sevda Kayhan Yılmaz ise iş hayatındaki en büyük başarısızlığının, kendisi için bir kırılma noktası olduğunu ifade etti. Aile şirketinde ilk 2,5 yıl ihracatta hiç satış yapamadığını belirten Yılmaz, “Bu en büyük başarısızlığımdı. Sonrasında kendi ürünümü, kaliteli üretimi hedefledim ve ihracat odaklı çalışmaya başladım” diye konuştu.

Kadın girişimciler uluslararası arenada desteklerle güçleniyor

TİM Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Tokgöz Mutlu’nun moderatörlüğünde düzenlenen ‘Kadın İhracatçılar için Yol Haritası’ panelinde, İGE, TSE, Ticaret Bakanlığı ve Türk Eximbank temsilcileri, kadın girişimcilere sunulan destekleri anlattı. Melisa Tokgöz Mutlu, TİM WINGS projesinin kadınların iş dünyasında görünürlüğünü artırmak ve dünya pazarında bilinir hale gelmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini söyledi. TSE K 645 belgesinin kadınların iş dünyasındaki etkinliğini artırdığını belirten TSE Marmara Bölge Koordinatörü Serhat Canpolat işletmelerin kalite yönetim sistemlerine uyumunu teşvik ettiğini vurguladı. İGE Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç ise TSE belgesi alan kadın girişimcilere başvuru ücreti muafiyeti ve düşük komisyon oranı gibi avantajlar sağlandığını, henüz ihracat yapmamış girişimcilerin de İGE kefaletiyle desteklenebileceğini aktardı. Kadın ihracatçılara hedef ülkelerde yüzde 70’e varan destekler sunulduğunu dile getiren Ticaret Bakanlığı İhracat Uzmanı Burcu Banu Başal, TSE K 645 belgesi sahiplerine ek yüzde 20 destek sağlandığını belirtti. Türk Eximbank Pazarlama Direktörü Efkan Bingöl de KOBİ’ler ve kadın girişimcilerin ihracatta özel öneme sahip olduğunu vurgulayarak, reeskont kredilerini kadın girişimcilere 5 puan daha düşük maliyetle sunduklarını ifade etti.