TİM’de seçim tarihi netleşti

İMAM GÜNEŞ- İSTANBUL

İhracat dünyasının merakla beklediği Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 33. Olağan Seçimli Genel Kurulu için geri sayım başladı. TİM başkanlığı seçimlerinin 27 Haziran Cumartesi günü yapılacağı kesinleşti. Gün boyu sürecek program kapsamında sektör konsey seçimlerinden mali genel kurula, ödül töreninden başkanlık oylamasına kadar yoğun bir gündem yaşanacak.

Genel kurul, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Organizasyonun en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok bakanın katılımıyla düzenlenecek “İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni” olacak. Törende Türkiye’nin “İlk 1000 İhracatçı Firması” da açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı tören 14:00’te başlayacak

Edinilen bilgilere göre genel kurul programı sabah saatlerinde başlayacak. İlk aşamada TİM bünyesindeki 27 sektör konseyinin seçimleri gerçekleştirilecek ve sektör başkanları belirlenecek. Ardından mali genel kurul toplantısına geçilecek. Yönetim kurulunun faaliyetleri ile hesaplarının ibra edilmesi üyelerin oyuna sunulacak.

Saat 14.00’te ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla ödül töreni düzenlenecek. Türkiye’nin ihracat performansına katkı sağlayan firmaların ödüllendirileceği törende, İlk 1000 İhracatçı Araştırması’nın sonuçları da açıklanacak.

Başkanlık seçimi ödül töreninin ardından yapılacak

TİM Başkanlığı için yapılacak seçim oylaması ise ödül töreninin ardından gerçekleştirilecek. Mevcut TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin ikinci dönem için seçimlere hazırlanırken, genel kurula tek liste ile gitmesi bekleniyor.

Daha önce TİM Başkanlığı için adaylığını açıklayan Adil Pelister, yaptığı yazılı açıklamayla hem İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini hem de TİM Başkan adaylığından çekildiğini duyurmuştu.

TİM Başkanlığı için adı geçen bir diğer isim olan İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkan Yardımcısı Ahmet Öksüz ise Mustafa Gültepe’ye destek açıklaması yapmıştı. Bu gelişmelerin ardından mevcut başkanın seçimlere rakipsiz şekilde girerek ikinci dönemine başlaması bekleniyor.