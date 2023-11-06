TİM'den 110 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte ekim ayı dış ticaret rakamları açıklandı.

Toplantıda konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Cumhuriyet'in ikinci yüz yılına Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefiyle başladıklarını kaydederek, tüm planları ve projeksiyonları bu hedef doğrultusunda yaptıklarını söyledi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümünü ihracatta rekorlarla taçlandırmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Gültepe, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kayıtlarına göre ekim ayının 22,9 milyar dolar ihracatla tamamlandığını bildirdi.

Gültepe, ekimde ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artış yaşandığını belirterek, böylece tarihin en yüksek ekim ayı ihracatına ulaşıldığını vurguladı.

Ocak-ekim döneminde ihracatta 210 milyar dolara, son 12 ayda da 254,8 milyar dolara ulaşıldığını kaydeden Gültepe, "Gerek 10 aylık, gerekse 12 aylık verilerde tüm zamanların en yüksek ihracat değerlerini yakaladık. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde elde ettiğimiz bu başarı için mutlu ve gururluyuz." diye konuştu.

Hizmet ihracatı tarafında daha başarılı bir performans ortaya konulduğunu ifade eden Gültepe, "Hizmet ihracatı verileri geç geldiği için bugün ağustos rakamlarını sizinle paylaşacağım. Ağustosta hizmet ihracatımız 11 milyar dolar oldu. Son 12 aylık hizmet ihracatımız ise 97 milyar dolara yaklaştı. 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 17,3 artıdayız. 2023 için 255 milyar dolar mal, 110 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefimiz vardı. Tüm zorluklara rağmen inşallah bu hedefe ulaşacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemize toplam 365 milyar dolarla tarihi bir ihracat rekoru armağan edeceğiz." açıklamasında bulundu.

3 milyar 87 milyon dolarla otomotiv sektörü ilk sırada

Mustafa Gültepe, sektörler özelinde ekim ayı ihracatında 3 milyar 87 milyon dolarla otomotivin ilk sırada geldiğini belirterek, onu 2,7 milyar dolarla kimya, 1,5 milyar dolarla hazır giyim, 1,4 milyar dolarla elektronik ve 1,3 milyar dolarla çelik sektörünün takip ettiğini söyledi.

Hububat sektörünün 1 milyar 207 milyon dolarla en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdiğini kaydeden Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı sektörlerimizde elde edilen başarılar sayesinde toplam ihracatımız bu ay pozitif tarafa geçti ancak bazı sektörlerimizde ciddi kayıpların olduğunu vurgulamak isterim. Aylık bazda ihracat rakamlarını önceki yılın aynı dönemine göre kıyaslayınca çelik sektörümüzde 10 ayın tamamında, hayvansal mamuller ve demir-demir dışı metaller sektörlerinde 10 ayın 9'unda, hazır giyim, tekstil, maden ve kimyada 10 ayın 8'inde düşüş yaşandığını görüyoruz. Sadece ekim ayında hazır giyim sektöründe 205 milyon dolar, demir-demir dışı metallerde 75 milyon dolar, çimento, cam ve seramikte 48 milyon dolar kaybımız var. Saydığım sektörlerin çoğu ihracatımızda ilk 10'da yer alan lokomotif sektörlerimiz. Bu sektörlerde ihracatın yaşadığı kaybın bir kısmı elbette küresel piyasalarla alakalı ancak bir kısmı da üretim aşamalarındaki maliyet baskısının sonucu. İhracatçılarımızın fiyat tutturmakta yaşadığı sorun ülkemize kayıp olarak geri dönüyor. Bu kayıplar yaşanmasaydı ihracatımız, çift rakamlı büyümeye devam ederdi."

"Geçen ay birim ihracat değerimiz 1,46 dolar oldu"

TİM Başkanı Gültepe, geçen ay 42 ilin ihracatını artırdığını, en çok ihracat yapan 5 kentin İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir şeklinde sıralandığını dile getirerek, Mardin, Aydın, Giresun, Şanlıurfa ve Amasya'nın ise en yüksek aylık ihracat rakamlarına ulaştığını söyledi.

Gültepe, "Eylülde 1459 firmamız ilk kez ihracat yaptı. Yeni firmalarımız ihracatımıza 74,7 milyon dolarlık katkı sundu. Geçen ay birim ihracat değerimiz ise 1,46 dolar oldu. Birim ihracat değeri geçen yıla göre yüzde 4 arttı. Avro/dolar paritesindeki artış nisandan bu yana ihracatımıza pozitif yansıyor. Geçen ay parite farkı ihracatımıza 643 milyon dolar katkı verdi. Böylece paritenin ihracatımıza katkısı 2,4 milyar dolara yükseldi." bilgisini paylaştı.

En çok ihracat yapılan ülkelerin Almanya, Irak, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve İtalya şeklinde sıralandığını ifade eden Gültepe, Polonya, Libya, Cezayir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Nijerya’nın da aralarında yer aldığı 7 ülkeye ihracat rekoru kırıldığını açıkladı.

"Ekimde pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmaların olumlu sonuçlarını aldık"

Mustafa Gültepe, bölgede jeopolitik tansiyonun arttığı bir dönemden geçildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Öte yandan yüksek enflasyon, dünya genelinde etkisini sürdürüyor. Enflasyonu düşürmek için sıkı para politikası devam ediyor. Bu politikalar doğal olarak ticareti de olumsuz etkiliyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde ekonomik aktivitenin pandemi öncesinin altında olduğu görülüyor. Ana pazarımız olan AB'de PMI verileri, 15 aydır 50 eşik değerinin altında seyrediyor. Pazar çeşitliğini artırmanın ne kadar önemli olduğunu gördüğümüz bir dönemden geçiyoruz. Ekim, pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarımızın olumlu sonuçlarını aldığımız bir ay oldu. Geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracatımız değer bazında 752 milyon dolar arttı. Benzer şekilde Polonya'da 166 milyon dolar, Libya'da 155 milyon dolar, Kazakistan'da 129 milyon dolar artış görüyoruz. Bu ülkelerin farklı coğrafi bölgelerde olduğunun altını çizmek istiyorum. Orta Asya, Kuzey Afrika, Körfez ve Doğu Avrupa ülkelerinde önemli ihracat artışları kaydediyoruz."

Gültepe, Ticaret Bakanlığının desteğiyle TİM ve İhracatçı Birlikleri olarak 2023'ü 148 ticaret heyeti ve 53 alım heyetiyle tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.