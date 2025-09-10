TIME listesine Türkiye’den 6 dev şirket girdi!

TIME dergisinin 50 ülkede 200 bin kişi ile görüşerek hazırladığı 'Dünyanın En İyi Şirketleri 2025' listesine 4 şirket girdi.

TIME'ın en iyiler listesine Sabancı Holding 131. sırada, Koç Holding 161. sırada, Turkcell 219. sırada, Turkish Airlines 314. sırada, Türk Telekom 441. sırada, Zorlu Holding de 501. sırada yer aldı.

Nvidia zirveye yerleşti

Bu yaz piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaşan ilk halka açık şirket olan Nvidia, TIME ve Statista tarafından hazırlanan 2025 Dünya’nın En İyi Şirketleri sıralamasında zirvede yer aldı. Bu liste, şirketlerin çalışan memnuniyeti, gelir artışı ve sürdürülebilirlik şeffaflığı gibi kriterlere göre oluşturuldu. Nvidia, artan yapay zeka talebi ve güçlü oyun bölümü performansıyla yükselişini sürdürdü.

İkinci sırada Microsoft

Listenin ikinci sırasında ise Microsoft bulunuyor. Microsoft, 2024 yılı boyunca yapay zeka ve bulut bilişim odaklı gelir artışları sayesinde Nvidia'nın hemen arkasında yer aldı.

Apple listede yok

Öte yandan, 2024 yılında listede zirvede olan Apple, 2022-2024 arasında gelirlerinde yaşanan düşüş nedeniyle bu yıl listede yer almadı. Wall Street analistleri, Apple’ın yapay zeka alanında rakiplerine kıyasla geride kalmasının bu duruma etkili olduğunu düşünüyor. Ancak Apple CEO’su Tim Cook, şirketin yapay zekaya yönelik yatırımlarını önemli ölçüde artırdığını ve bu teknolojiyi cihazlarına ve platformlarına entegre ettiğini açıkladı. Temmuz ayında Apple, çalışma döneminden sonra %10'luk yıllık gelir artışı bildirdi.

TIME'ın 'Dünyanın En İyi Şirketleri 2025' listesi

1- Nvidia Corp – Amerika Birleşik Devletleri

2- Microsoft – Amerika Birleşik Devletleri

3- JPMorgan Chase – Amerika Birleşik Devletleri

4- Alphabet – Amerika Birleşik Devletleri

5- Amazon – Amerika Birleşik Devletleri

6- Meta – Amerika Birleşik Devletleri

7- Volkswagen Group – Almanya

8- BBVA – İspanya

9- Airbus – Hollanda

10- Cigna Corporation – Amerika Birleşik Devletleri

11- DBS Bank – Singapur

12- Allianz – Almanya

13- Ford – Amerika Birleşik Devletleri

14- Nike – Amerika Birleşik Devletleri

15- Novo Nordisk – Danimarka

16- Booking Holdings – Amerika Birleşik Devletleri

17- Mastercard – Amerika Birleşik Devletleri

18- Deutsche Telekom – Almanya

19- Schneider Electric – Fransa

20- General Motors – Amerika Birleşik Devletleri

Sektörel başarılar dikkat çekti

Nike, listede 14. sırada yer alarak, giyim, ayakkabı ve spor malzemeleri sektöründe en üst sırada konumlandı. Nike, rakipleri LVMH (21. sıra) ve Lululemon’u (36. sıra) geride bıraktı. Şirket, yeni CEO Elliott Hill liderliğinde marka değerini artırmak için önemli spor etkinliklerine ve ürün lansmanlarına yatırım yaptı. Ayrıca tenis yıldızları Carlos Alcaraz ve Jannik Sinner gibi isimlerin maç tahminleri, yaz aylarında satışları olumlu etkiledi.

Novo Nordisk, ilaç sektöründe 15. sırada yer alarak diyabet ve kilo kaybı tedavilerinde öncülüğünü sürdürüyor. Şirket, Ozempic ve Wegovy gibi çığır açan ürünlerinin başarısına dayanarak, rekabetin yoğun olduğu ABD pazarında yeni bir oral semaglutid tedavisi piyasaya sürdü. Novo Nordisk ABD operasyonlarından sorumlu İcra Başkan Yardımcısı David Moore, pazarın büyüdüğünü ve rekabet ortamının zorlu olduğunu belirtti.