TİM/Gültepe: Dolar bazında maliyetler 2,5 kat arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ekonomi gündemi ve dış ticaret performansına ilişkin Bloomberg HT'ye değerlendirmede bulunarak küresel pazarlardaki zorlu koşullara ve üretim maliyetlerindeki artışa dikkat çekti.

Gültepe, imalat sektörünün rekabet gücünün korunması, katma değerli üretimin artırılması ve ihracatçının finansmana erişim imkânlarının genişletilmesinin kritik önem taşıdığını vurguladı.

Gültepe, Türk ihracatçısının küresel talepteki yavaşlamaya, jeopolitik risklere ve ana pazarlardaki durgunluğa rağmen pazarlardaki mevcudiyetini korumak için büyük bir mücadele verdiğini ifade etti. Türkiye'nin uzun vadeli "dünyanın ilk 10 ihracatçı ülkesi arasına girme" hedefine ulaşabilmesi için 27 ihracat sektörünün tamamının üretime ve dış satıma kesintisiz katkı vermesi gerektiğini belirtti.

Sektörel bazda otomotiv, kimyevi maddeler ve hazır giyim gibi önde gelen kolların ihracatın lokomotifi olmaya devam ettiğini belirten TİM Başkanı, buna karşın girdi maliyetlerindeki yüksek seyir ve döviz kuru-enflasyon dengesizliklerinin fiyat tutturmayı zorlaştırdığına işaret etti.

"Dolar bazında maliyetler 2,5 kat arttı"

Gültepe, ekonomik programın kur ve faiz dengesi üzerindeki etkilerini analiz ederken, sanayicinin dolar bazında yaşadığı maliyet artışına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Buna göre ekonomik program yapıldığı için oyun ne oldu? Tamamen kur üzerinden kuruldu. Biz kuru baskılarsak biz enflasyonu düşürürüz. Faizi yüksek tutarsak enflasyonu aşağı doğru çekeriz. Tek temel buydu. Halen benzeri şey devam ediyor. Bak sadece bu yıl, ya şimdi geçmişte oldu. Biriken bir enerji var, eyvallah. 2026 yılı için ilk 8 aydaki enflasyon yüzde kaç? Yüzde 21-22 diyelim. Kurun artışı 13. yıl sonunda yaptığımız projeksiyonda enflasyon yüzde 29-28,5 diyelim. Kurun artışı 18,5-17. Enerji maliyetleri, petrol maliyetleri 9-10 puan. Şimdi temeldeki hikaye şu. Şimdi dolar bazında yine söylüyorum bunu. Bak bu kelime sihirli bir kelimedir. Türk insanının, Türk işletmesinin maliyetleri dolar bazında 2,5 kat arttı. Şimdi ücretlere örnek veriyorum. O aklımda kaldığı kadarıyla yani 4 yıllık 5 yılı da alırsak sabah baktım 5 yılında 2021'den... 2021'den geçen sefer 2022'yi aldım. İtirazınız oldu. 2020'de aldım ama koymadım. Ekrana baktım tam yüzde 60 fark var. Yani enflasyon yüzde 560'larda diyelim. Kurun artışı yüzde 350 falan. Yani iki katı neredeyse rakamlar orada. Enflasyonun kurun üzerinde kalmasından kaynaklı makas açıldı."

Röportajda ihracatçıların sahada karşılaştığı en temel zorluklara değinen Mustafa Gültepe, fiyat avantajının kaybedilmesinin pazar kayıplarına, pazar kayıplarının ise kapasite kullanım oranları ve istihdam üzerinde baskıya yol açabileceği uyarısında bulundu.

Gültepe üretim maliyetlerindeki yükselişin kur tırmanışının üzerinde seyretmesinin ihracatçının marjlarını daralttığını vurguladı.

Gültepe ihracatçıların sermaye ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına uygun maliyetli ve uzun vadeli finansman kanallarına (özellikle reeskont kredileri ve Eximbank imkânlarına) erişimin artırılması gerektiğini söyledi.

İhracatta sürdürülebilir büyümenin yalnızca tonaj bazlı artışla mümkün olamayacağının altını çizen Gültepe; yüksek teknoloji, AR-GE, inovasyon, tasarım ve markalaşmanın önceliklendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) gibi düzenlemelerine uyumun şart olduğunu belirten TİM Başkanı; yeşil ve dijital "ikiz dönüşümün" Türk ihracatçısı için kısıtlayıcı bir unsur değil, küresel rekabette öne geçirecek stratejik bir kaldıraç olarak görülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.