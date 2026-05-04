TİM/Gültepe EKONOMİ'ye konuştu: Talep Türkiye’ye kaymaya başladı, devamlılık yaz aylarında netleşecek

İMAM GÜNEŞ

İhracattaki yükselişte teknik faktörlere dikkat çeken Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, “Nisanda yüzde 8-10 civarında bir artış bekliyorduk. Artış beklentimizin üzerine çıktı. Sektörlerin yaklaşık yarısı zaten düzenli artı yazıyordu, bu ay eksi yazanların da toparlanması fark yarattı. Çalışma günü sayısının fazlalığı ve parite etkisi ihracata yansıdı. Euro/dolar paritesinden kaynaklı yaklaşık 435 milyon dolarlık katkı oluştu. Ayrıca İran-ABD-İsrail hattındaki gerilim sonrası oluşan belirsizlik ve artan lojistik maliyetler nedeniyle alıcılar daha güvenli gördükleri Türkiye’ye yöneldi” dedi.

Mevcut koşulların devamı halinde Türkiye’nin avantajını sürdürebileceğini belirten Gültepe, “Petrol fiyatlarının yüksek olması üretim ve lojistik maliyetlerini artırıyor. Bu da Türkiye’yi daha cazip hale getiriyor. Savaş ve petrol fiyatları bu seviyelerde kalırsa Türkiye’ye yönelen siparişler sürebilir. Mayıs ayında 14 iş günü olması nedeniyle eksi tablo bekliyoruz. Asıl belirleyici haziran ve temmuz olacak. O zaman bu talebin kalıcı mı geçici mi olduğunu görebiliriz. Burada en kritik konu fiyat. Türkiye’nin pahalı değil, rekabetçi kalması gerekiyor. Aksi halde siparişler başka ülkelere kayabilir” diye konuştu.