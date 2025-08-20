TİM/Gültepe: Sanayiyi ve rekabetçiliği destekleyecek politikalar hayata geçirilmeli

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul'da düzenlenen hazır giyim fuarında CNBC-e'nin sorularını yanıtladı.

Gültepe, ihracatın sürdürülebilir büyüme için kritik önem taşıdığını belirterek, son dönemde sektörlerin rekabet gücü konusunda yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

Hazır giyim ve tekstilin başı çektiği bazı sektörlerde rekabetçiliğin azaldığını vurgulayan Gültepe, “Rakamlar aşağı inmesin, daha yukarı çıksın. İhracatın artışı belirli sektörlerden değil, her sektörden gelsin. Böylece çok daha kısa sürede hedeflediğimiz noktaya geliriz” dedi.

İki yıldır süren enflasyonla mücadeleye de değinen Gültepe, zorlu sürecin geride kaldığını düşündüğünü belirtti. Gültepe, bundan sonraki dönemde sanayiyi ve rekabetçiliği destekleyecek politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Çünkü her kayıp Türkiye’nin üretim gücünden kayıptır” ifadelerini kullandı.

Mustafa Gültepe, geçtiğimiz günlerde ekonomi politikaları hakkında CNBC-e yayınında Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelik olarak, "Sayın bakan sahaya insin, sahadaki durumu görsün" sözlerini kullanmıştı.