TİM/Gültepe: Tüm yükü ihracata yükleyemeyiz

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

İhracatçıların kur-enflasyon dengesizliği ile yüksek girdi maliyetleri gibi olumsuzluklara rağmen pazarları koruyup fiyat rekabeti sağlamaya çalıştığını belirten TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ekonomi ve maliye politikalarında yapılacak düzenlemelerle 2025’in ikinci yarısından itibaren iyileşme beklediklerini bildirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Bölgesel İhracat Buluşmaları Mersin Toplantısı, Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin (AKİB) ev sahipliğinde gerçekleşti.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, 2028’de ise 375 milyar dolar mal, 200 milyar dolar da hizmet ihracatının hedeflendiğini kaydederek, “En az yüzde 10 artış sağlamalıyız ki hedefleri yakalayalım. Son 2 yılda hızımızı artıramadık. Yüzde 80 Türkiye’deki ekonomik politikaların etkisi, yüzde 20 dış taleplerin düşmesi gibi nedenler var. Kur-enflasyon makası gittikçe açılıyor. Özellikle işçilik maliyetleri ciddi şekilde arttı. Tüm sektörlerde dolar bazında neredeyse 2 katına çıktı. Maliyetlerin böyle artması, mevcut pazarların korunmasını ve ihracatçıların oyun kurma hızını aşağıya çekti. Yeni ülkeler ve pazarlar katamadık” dedi.

Gültepe, Türkiye’de üretim enflasyonu değil tüketim enflasyonunun yaşandığını aktardı. ‘Kuru artırırsak enflasyon patlar, kura dokunmayalım’ görüşünün hâkim olduğuna işaret eden Gültepe, “Dokunmak istemiyoruz ama enerji ve işçilik gibi girdilerin sürekli arttığı ortamda sabit çıktılarla ekonomiyi sürdürme şansı yok. Enflasyon artmasın ama bütün yükü üretime ve ihracata yükleyemeyiz. Pahalılık nedeniyle herkes ikinci HUB arıyor. Maliye politikaları da ihracat ve üretimi desteklemeli” diye konuştu.

“STA’lar genişletilerek yenileri hayata geçirilmeli”

AKİB Koordinatör Başkanı Fatih Doğan ise, “Enerji, gıda ve kritik hammaddelerin tedarikindeki sıkıntılar, ülkeleri alternatif ortaklar aramaya itiyor. Firmaların rekabet gücünü artırmak için AB, Ortadoğu, Afrika ve Asya-Pasifik’teki Serbest Ticaret Anlaşmaları’nın (STA) genişletilmesi ve yenilerinin hayata geçirilmesi önemli. Suriye’ye ihracat ve transit işlemlerinde kısıtlama listelerinin kaldırılması, yeni yönetimin 2 bin kalemde ithalat yasağını kaldırması ve 259 ürün için gümrük vergilerinde Türkiye için indirim kararı alınması önemli adımlar. 2011’de askıya alınan Türkiye-Suriye STA’nın kapsamlı şekilde yeniden hayata geçirilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.