Timothy Ash’ten Türkiye ekonomisi değerlendirmesi: Bütçe açığı düşüyor
Stratejist Timothy Ash, Türkiye ziyaretinde bütçeyle ilgili önemli bir gelişmeyi aktardı. Ash, aktardığı ekonomik iyileşmeden ise iş dünyasının çok memnun olmadığını da ekledi.
BlueBay Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, Türkiye’ye yaptığı ziyarette ekonomiye yönelik gözlemlerini aktardı.
Ash, “harika bir gelişme” olarak belirttiği değerlendirmelerinde yer alan bütçe iyileşmelerinden iş dünyasının ise memnun olmadığını belirtti.
Timothy Ash’in Bakan Şimşek’in başlattığı vergi çalışmalarına yönelik yorumu şu şekilde oldu:
“İstanbul'daki iş dünyası ve esnafla konuştuğumuzda, Şimşek'in teknoloji ve yapay zekâ kullanarak vergi uyumunu sağlama çabalarının etkisini gerçekten hissettiklerini gördük. Bütçe için harika bir gelişme - bu yıl bütçe açığının GSYH’nin yüzde 3,5’inin altına inmesi bekleniyor. Ancak iş dünyası bu durumdan pek memnun değil!
Ve Türkiye 2025'te faiz dışı fazla bile verebilir. Hissedilen şu ki 2026, muhtemelen 2027’de yapılabilecek seçimler öncesinde mali tamponların güçlendirileceği bir yıl olacak.”
