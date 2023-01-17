Tınastepe yeniden başkanlığa seçildi

Gıda dışı modern perakendenin önemli temsilcisi Zincir Mağazalar Derneği, pazartesi günü üyelerinin geniş katılımıyla Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi. Seçim sonrası yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında Simport Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe,Yönetim Kurulu Başkanı görevine seçildi.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları ise MediaMarkt CEO’su Faruk Kocabaş, Watsons Genel Müdürü Mete Yurddaş, Erciyas Hukuk ortağı Nihat Erciyas ve Defacto İş Geliştirme ve Alternatif Satış Kanalları Genel Müdürü Serdar Ersoy oldu.



Güçlü üye yapısı ve kapsayıcı sektörel çalışmalarıyla önemli bir yer edinen Zincir Mağazalar Derneği’nin, modern perakendenin yüzde 70’ini temsil eder bir konuma geldiğini ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, bunda en önemli payın üyelerin çalışmalara verdiği bilgi paylaşımı ve katılım desteği olduğunun altını çizdi.

Yeni dönemde de mevcut çalışmalara yenilerinin eklenerek devam edeceğini belirten Tınastepe, genişleyen üye yapısıyla önemli perakendecilerin dernek bünyesine katıldığını ve çalışmaların bu yolla da çeşitleneceğini vurguladı.

En önemli gündem maddesi verimlilik

Cumhuriyetin 100. yılının kutlanması, yaklaşan seçimin her alanda hissedilmesi, global enflasyon artışının gerilemeye başlaması gibi etkenlerle 2023’ün önemli bir yıl olduğuna işaret eden Tınastepe, perakendenin tüketicinin nabzını tutan bir sektör olmasından dolayı bu etkenlerden ilk tepkiyi gören sektör olacağını belirtti.

2022’de yüksek enflasyon kaynakli artan maliyetlerle mücadelenin devam ettiğine değinen Tınastepe, yeni yılda perakendenin en önemli gündem maddesinin verimlilik olacağını ifade etti. Özellikle enerji maliyeti sorununa karşı sektörel çabaların sürdüğünü belirten Tınastepe, alternatif enerji kaynağı çözümleri, enerji verimliliği sağlayan verimlilik yatırımları ve alınacak önlemlerle maliyet kontrolünün sağlanması gerektiğini vurguladı.

Yeni dönemde sektörel çalışmalar ile birlikte sorunlara karşı çözüm önerilerine ilişkin temasların da tüm hızıyla devam edeceğini ifade eden Tınastepe, derneklerin bu aşamada önemlerinin bir kez daha öne çıktığını, tüm üyelerin dernek çalışmalarına aktif katkılarının çok değerli olduğunu sözlerine ekledi.