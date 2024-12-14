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TİP'li Ahmet Şık: Kayıt dışı çalışanların yarısı asgari ücretin altında çalışıyor

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Meclis’te yaptığı toplantıda çalışma hayatında en derin sorunlardan birinin kayıt dışılık olduğunu dikkat çekerek, "Bizler asgari ücreti tartışırken, kayıt dışı çalışan emekçilerin neredeyse yarısı asgari ücretin yarısından bile daha az maaşlarla çalışmak zorunda kalıyor" dedi.

Haber Merkezi
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TİP'li Ahmet Şık: Kayıt dışı çalışanların yarısı asgari ücretin altında çalışıyor
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, çalışma hayatında en derin sorunlardan birinin kayıt dışılık olduğunu belirterek, "Kayıt dışı çalışanların yarısı asgari ücretin altında çalışıyor" dedi.

“Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatlar işvereni koruyor”

Şık, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat dedikleri iktidar oldukları ilk günden bugüne bir dizi yasal değişiklik ve uygulamayla emek düşmanı politikaları üretmek ve kalıcı hale getirmek, işçi ve işveren ilişkilerinde her zaman işvereni desteklemek, işvereni korumak ve işçiyi sermayeye köle yapacak yasal formüller üretmek." diye konuştu.

“Kayıt dışı çalışanların yarısı asgari ücretin altında çalışıyor”

Çalışma hayatında en derin sorunlardan birinin kayıt dışılık olduğunu dile getiren Şık, "Bizler asgari ücreti tartışırken, kayıt dışı çalışan emekçilerin neredeyse yarısı asgari ücretin yarısından bile daha az maaşlarla çalışmak zorunda kalıyor." ifadesini kullandı.

“İşveren sendikasızlaşmayı şart koşuyor”

Emekçilerin sorunlarının temelinde örgütsüzlük ve azalan sendikalaşma oranlarının yer aldığını anlatan Şık, "Hepimiz biliyoruz ki toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçi oranları Türkiye'de korkunç durumda. Çünkü örgütlenmenin önünde ciddi hukuki ve yapısal engeller var. Bu engeller emekçiyi her koşula, her baskıya rağmen işe mecbur hale getiriyor ve işveren bu baskı mekanizmaları içerisinde sendikasızlaşmayı şart koşuyor." değerlendirmesinde bulundu.

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