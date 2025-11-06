  1. Ekonomim
  3. Tıraş ve saç kesme makinelerinin ithalatında gözetim uygulanacak
Tıraş ve saç kesme makinelerinin ithalatında gözetim uygulanacak

Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle tıraş ve saç kesme makinelerinin ithalatında ileriye yönelik yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre söz konusu makinelerin ithalatında birim gümrük kıymeti, adet başına 10,5 dolar olacak.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

